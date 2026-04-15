Una mujer fue detenida en Chaco con casi medio kilo de cocaína tras bajar de un colectivo

Una joven de 23 años fue detenida en General San Martín tras ser sorprendida con casi medio kilo de cocaína que transportaba oculto entre sus prendas. El procedimiento se realizó en el marco de un operativo antidrogas desplegado sobre rutas del interior chaqueño.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del martes, en la intersección de la Ruta Provincial N° 90 y calle Nagalagek, en el barrio Los Silos. Allí, personal de la División Operaciones Drogas Interior montó un control a partir de un dato previo que advertía sobre el traslado de estupefacientes desde Resistencia.

Con esa información, los agentes intensificaron la vigilancia sobre unidades de transporte público. En ese contexto, identificaron a una pasajera que descendía de un colectivo y coincidía con las características aportadas.

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Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, hallaron varios envoltorios escondidos entre su ropa. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 463,2 gramos, distribuidos en bochones y dosis más pequeñas.

Secuestro de droga, dinero y un celular

Además del estupefaciente, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un teléfono celular y el pasaje del viaje, que tenía como destino final General San Martín.

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La detenida, domiciliada en Resistencia, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Justicia provincial por narcomenudeo.

Tras ser examinada por el médico policial, la mujer fue alojada en una dependencia local mientras se profundizan las tareas investigativas para determinar el origen de la droga y su destino final, así como posibles conexiones con otras personas vinculadas a la distribución.