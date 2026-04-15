Especialista en salud pública: "El objetivo de este Gobierno es terminar con las obras sociales"

El especialista en Salud Pública Oscar Atienza aseguró que “el objetivo” de la administración de Javier Milei “es terminar con las obras sociales”.

PAMI

“Es una situación que se ha presentado ahora hace un par de semanas. El PAMI es una obra social que estaba entre las mejores posicionadas de Latinoamérica, una de las que mejores pagaba”, sostuvo el médico.

“Y lo vengo diciendo desde hace aproximadamente un año, el objetivo, en realidad, de este gobierno es terminar con las obras sociales, y está un poco caminando en ese sentido”, agregó en declaraciones a AM Splendid 990.

“Un poco miserable”

“Pretender pagarle 2.100 pesos a un médico por cápita, el 50 por ciento de lo que vale un café, pretender pagarle esa cantidad la verdad es que es un poco miserable”, aseguró.

“Cuando uno analiza la cantidad de cápitas que tiene un médico, que son aproximadamente unas 800, eso está representando más o menos 1.600.000 pesos por mes”, evaluó.

Y después completó: “Pero además hay que pagar alquiler, monotributo, la jubilación del médico, una secretaria para que ayude y colabore. Es prácticamente imposible llegar a esa cifra”.

“La verdad lo que va hacer es dejar al PAMI sin médicos. El resultado final de todo esto es que los médicos van a abandonar el PAMI, el PAMI se va a quedar sin médicos prestadores”, manifestó en un duro diagnóstico.

Jubilados

“A eso se le suma para los pobres jubilados el tema de los remedios, que tampoco están pudiendo conseguirlos porque el PAMI no les está pagando a las farmacias”, relató el profesional.

“Hay una deuda de casi 500 mil millones de pesos, que yo calculo que debe ser por lo menos, el doble o el triple a las farmacias, a los proveedores. Eso hace que las farmacias no le estén entregando los medicamentos a los jubilados hace ya por lo menos 2 o 3 semanas”, describió Atienza.

“Eso pasa sobre todo en el interior del país en las farmacias pequeñas que no tienen capacidad para poder cubrir esos fármacos. Las farmacias un poquito más grandes sí pueden hacerlo”, concluyó.