Farmacias del Chaco alertan por deuda del PAMI: “No cobramos desde enero”

Las farmacias del Chaco encendieron una señal de alarma por la situación financiera que atraviesan frente a los atrasos en los pagos del PAMI, una problemática que, según denuncian, ya impacta directamente en el acceso a medicamentos para jubilados y pensionados.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos del Chaco, Sheila Montesi, aseguró que el problema es generalizado en todo el país y expuso la gravedad del escenario: “Estamos viviendo una situación crítica. No hemos cobrado toda la prestación de los medicamentos entregados desde el mes de enero”, afirmó en diálogo con Radio Libertad.

El eje del conflicto radica en el desfasaje entre los plazos de pago. Mientras las farmacias deben abonar a las droguerías en un período de entre 7 y 14 días, los fondos del PAMI no llegan en tiempo y forma.

“Cuando ese sistema de pago no se cumple, quien sostiene la prestación es la farmacia con sus propios recursos”, explicó Montesi. Y advirtió: “Esto lleva a muchas farmacias, sobre todo las más pequeñas, a una situación crítica que incluso puede terminar en el cierre”.

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Además del pago a proveedores, el sector debe afrontar salarios, impuestos y servicios, lo que profundiza la presión financiera en un contexto ya complejo.

Impacto sanitario: tratamientos en riesgo

La crisis no solo afecta la operatoria comercial, sino también el acceso a la salud. Desde el sector advierten que comienzan a registrarse faltantes de medicamentos, lo que compromete la continuidad de tratamientos.

“Ese afiliado no va a tener acceso al medicamento que necesita porque la farmacia no puede reponerlo”, señaló Montesi. En ese sentido, subrayó que el problema golpea especialmente a pacientes con enfermedades crónicas: “Estamos ante una situación preocupante porque está en juego la salud de la población”.

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Caída en ventas y ajuste en los hogares

A este panorama se suma un cambio en el comportamiento de los consumidores. Según detalló la titular del Colegio, se registra una baja en la compra de medicamentos, vinculada al deterioro del poder adquisitivo.

“Los pacientes no están haciendo su tratamiento completo”, indicó, al tiempo que describió un escenario donde muchos optan por reducir dosis o discontinuar medicación.

En cuanto a la campaña antigripal, Montesi informó que ya se distribuyó una primera tanda de dosis y que se espera una segunda partida en los próximos días. La vacunación continúa siendo gratuita para afiliados del PAMI, aunque las demoras generan incertidumbre en el sector.

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La respuesta del PAMI y el contexto nacional

Desde el organismo nacional aseguraron que este 15 de abril comenzó un proceso de normalización de pagos, con el objetivo de regularizar deudas pendientes. Según indicaron, se trata en su mayoría de atrasos corrientes de pocas semanas y descartaron una crisis estructural.

Además, remarcaron que la atención a los afiliados nunca estuvo en riesgo y que las prestaciones se mantuvieron activas en todo momento.

Sin embargo, desde las farmacias insisten en que la situación sigue siendo delicada. “Necesitamos una solución urgente. Lo que está en juego es la salud de los pacientes”, concluyó Montesi.