Temporal en Resistencia: cayeron 148 mm en pocas horas y hubo anegamientos en varias localidades

Un fuerte temporal en Resistencia dejó un acumulado de 148 milímetros en pocas horas, con impacto directo en distintos sectores de la ciudad donde se registraron anegamientos y dificultades en la circulación.

El subsecretario de Sistemas Hídricos, Sergio Vich, precisó que la mayor intensidad del fenómeno se dio en un corto período de tiempo. “La tormenta fue muy intensa entre las 21 y las 23 horas, ahí se concentró la mayor cantidad de agua”, explicó.

Las lluvias generaron complicaciones principalmente en áreas con antecedentes de vulnerabilidad hídrica. Entre los sectores más comprometidos se ubicaron: zona sur, en el entorno de avenida Chaco y canal Pescado, zona oeste, con impacto en barrios como El Tala y Villa Río Negro y centro, donde se registraron anegamientos temporarios

Desde el Municipio señalaron que la intensidad del fenómeno provocó una rápida acumulación que superó momentáneamente la capacidad de escurrimiento.

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Lluvias intensas en toda la provincia

El evento climático también tuvo fuerte impacto en otras localidades del Chaco. En el área metropolitana, Barranqueras registró 127 mm, mientras que Margarita Belén alcanzó 101 mm y Makallé 99 mm.

En el interior, los valores fueron aún más elevados. Los Frentones lideró con 186 mm, seguido por La Tigra con 166 mm, San Bernardo con 136 mm y Enrique Urien con 130 mm.

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En tanto, en la región de Sáenz Peña se midieron 91 mm, y en el norte provincial, localidades como Miraflores y El Espinillo también superaron los 80 y 100 milímetros.

El volumen de agua acumulado en pocas horas dejó caminos rurales anegados e intransitables en distintas zonas del interior, complicando la circulación.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema hídrico y recomiendan precaución al transitar, especialmente en áreas afectadas por acumulación de agua.