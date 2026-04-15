Macri desembarca en Chaco para relanzar el PRO y marcar su estrategia nacional

El ex presidente Mauricio Macri llegará este viernes a Resistencia para liderar un acto del PRO en el marco de su reconfiguración política. La actividad formará parte del lanzamiento de “Próximo Paso”, la iniciativa con la que el espacio busca reposicionarse a nivel nacional y fortalecer su estructura en el interior.

El evento se realizará en la capital chaqueña y será la primera reunión regional del PRO en el Nordeste (NEA), región elegida como punto de partida para una serie de encuentros que apuntan a recuperar volumen político desde las provincias.

Desde el espacio remarcan que la elección del Nordeste responde a una estrategia de construcción federal, con énfasis en las economías regionales y el fortalecimiento institucional.

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En la previa de su visita, Macri dejó definiciones sobre el rumbo del país y el rol de su partido. “El equilibrio fiscal era indispensable, pero hay diferencia entre estabilizar y construir”, sostuvo, marcando un posicionamiento que busca diferenciarse sin romper con la actual gestión.

En esa línea, agregó: “Nosotros apoyamos lo que hace el Gobierno, pero si la obra termina en la destrucción, no tenés una casa nueva, tenés un terreno baldío”.

Un respaldo con matices al Gobierno nacional

El líder del PRO también dejó en claro que el espacio no pretende bloquear las reformas impulsadas por la administración nacional. “El PRO jamás va a obstaculizar el cambio. No vamos a ser oposición. No vamos a ser una excusa para que vuelva el populismo”, afirmó.

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El planteo expone el equilibrio político que intenta sostener el partido: acompañar medidas estructurales sin diluir su identidad en un escenario donde disputa electorado con otras fuerzas.

Dirigentes nacionales y agenda en Resistencia

La jornada incluirá actividades partidarias y exposiciones de referentes nacionales. Entre los dirigentes que participarán se encuentran Cristian Ritondo, Martín Goerling, Darío Nieto, Fernando De Andreis y Soledad Martínez.

El cierre estará a cargo de Macri, quien brindará un discurso central y luego una conferencia de prensa.

El encuentro tendrá como ejes principales el desarrollo productivo del NEA y la necesidad de construir un marco institucional sólido que permita sostener reformas en el tiempo.