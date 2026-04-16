Así quedó la renovada Casa Matriz del Banco de Corrientes: tecnología y valor histórico

En un evento que marca un hito para el sistema financiero regional, el Banco de Corrientes (BanCo) presentó oficialmente la transformación integral de su Casa Matriz. El edificio, un emblema arquitectónico ubicado en el corazón de la Capital, fue adaptado para responder a las nuevas exigencias del mercado mediante una infraestructura de más de 1.500 metros cuadrados.

SITRAJ en alerta: denuncian que Hacienda busca frenar el aumento a judiciales en Corrientes

Durante la inauguración, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó que la entidad es el "pilar de desarrollo" de la provincia. “Es importante acompañar este crecimiento con medidas claras. Esta obra forma parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo local, facilitando la operatividad del sector productivo y reteniendo el consumo en los municipios”, subrayó el mandatario.

Infraestructura de vanguardia y atención segmentada

La renovada sucursal fue diseñada bajo un esquema de planta baja y primer piso que optimiza el flujo de clientes. En el nivel inferior, se dispuso un ingreso jerarquizado con 8 puestos de cajas y 5 puestos de atención para Banca Individuo.

El primer piso, conectado por un nuevo núcleo de ascensores y escaleras, funciona como centro neurálgico para la Banca Empresa, con 16 puestos de atención y salas de reuniones exclusivas.

Por su parte, la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri, enfatizó el rol social de la institución: “Queremos que las personas encuentren aquí soluciones para ampliar sus viviendas, renovar vehículos o concretar proyectos familiares, y que las empresas hallen el apoyo estratégico para generar empleo”.

Innovación: proyecto La Unidad, IA y robótica

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue el adelanto del "Proyecto La Unidad". Sprovieri informó que la banca pública correntina avanza hacia una transformación digital operativa que integrará inteligencia artificial y robótica en la atención al cliente.

“Será un banco de vanguardia, con experiencias cada vez más simples e inteligentes, sin perder la cercanía en cada punto de contacto”, aseguró.

Macri desembarca en Chaco para relanzar el PRO y marcar su estrategia nacional

Detalles de la refacción integral

La obra, que demandó una inversión de 3.500 millones de pesos, se ejecutó en tres etapas clave:

Seguridad: traslado e integración técnica de las cajas de seguridad. Estructura: cerramiento exterior completo y reemplazo total de la cubierta original. Tecnología: instalación de 12 cajeros automáticos de última generación con acceso dual (calle y sucursal).

El nuevo edificio incorpora además espacios de confort como un lactario, áreas de servicios completas y estándares de seguridad tecnológica alineados con las máximas exigencias del Banco Central. Con esta inauguración, el BanCo reafirma su liderazgo regional, sosteniendo una identidad que une sus orígenes históricos con el futuro digital del sector.