Plus de Refuerzo en Corrientes: confirman el cronograma de pago de los 100 mil pesos para abril

El Ministerio de Hacienda de Corrientes confirmó las fechas de pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de abril de 2026. Los agentes de la administración pública provincial, incluyendo activos, jubilados y pensionados, percibirán el beneficio de $100.000 por beneficiario, el cual se liquida de manera independiente al Plus Unificado y al salario mensual.

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El cronograma oficial se pondrá en marcha este jueves 16 de abril y se encuentra organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad para garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias.

Cronograma detallado por terminación de DNI

El pago se realizará en cinco tramos consecutivos, con una disponibilidad anticipada para quienes operen a través de canales digitales durante el fin de semana:

Jueves 16: Terminaciones 0 y 1 .

Viernes 17: Terminaciones 2 y 3 .

Lunes 20: Terminaciones 4 y 5 (este tramo estará disponible en cajeros del Banco de Corrientes y homebanking desde el sábado 18 ).

Martes 21: Terminaciones 6 y 7 .

Miércoles 22: Terminaciones 8 y 9.

Política salarial

Este refuerzo financiero forma parte de la estrategia de recomposición del Ingreso Salarial Mensual que lleva adelante el Ejecutivo provincial ante el contexto inflacionario. Cabe recordar que este monto de 100 mil pesos tiene carácter remunerativo y alcanza a la totalidad de los agentes que dependen de la estructura estatal correntina.

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Desde la cartera económica instaron a los beneficiarios a utilizar preferentemente los medios electrónicos de pago y recordaron que el cronograma busca evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco de Corrientes SA, especialmente en las localidades del interior donde el movimiento suele ser mayor durante estas jornadas.