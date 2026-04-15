Intervinieron al Equipo Técnico Interdisciplinario que le quitó la tenencia al padre de Ángel López

Por orden del del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut se intervino, por 60 días, al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que decidió darle la tenencia de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció el pasado 5 de abril, a su madre. En su reemplazo, nombraron a la camarista María Marta Nieto.

Según Clarín, Andrés Giacomone, titular del STJ, anticipó el pasado martes que haría una auditoría para estudiar la manera en que habían actuado todos los organismos y expertos del fuero de familia que tuvieron participación en el caso del menor de edad cuya muerte tuvo un gran impacto social en toda Argentina. El magistrado afirmó que, aunque es “una situación que genera un profundo dolor, es necesario revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto”.

Teniendo en cuenta ese contexto, la decisión de implementar una intervención fue tomada por unanimidad y lleva la firma de los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut: Camila Banfi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani, Javier Raidan, Mario Vivas y el propio Giacomone.

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Esta medida genera que en el caso intervenga la Cámara de Apelaciones de la circunscripción, con Nieto a cargo de las funciones de superintendencia, acompañada por Valentina Kresteff, coordinadora de los ETI, y Gisela Ochoa, funcionaria del Superior Tribunal de Justicia.

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La medida judicial ordena hacer “una auditoría integral y un control del cumplimiento de las funciones asignadas al Equipo Técnico". La Cámara de Apelaciones deberá presentar, todas las semanas, informes al STJ sobre las diversas actividades hechas en la investigación de la causa sobre el nene que, de acuerdo a la autopsia, tenía golpes internos que serían consecuencia de agresiones físicas sufridas en su cabeza.

Según las declaraciones de Giacomone, que cita el sitio ADN Sur y recoge Clarín, la auditoría comprende “a todo el entramado institucional”, esto incluye equipos técnicos, juzgados, servicios de protección de derechos y áreas relacionadas. "No sirve hacer un análisis particular cuando fueron distintos actores los que intervinieron en esta causa”, declaró.

Qué dice la autopsia de Ángel López

La autopsia preliminar hecha a Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, señaló que la causa de su muerte fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, con el cráneo sufriendo “más de 20 traumatismos”. Fuentes del caso le revelaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que el menor tuvo una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como resultado de las lesiones internas encontradas en su cabeza que, de acuerdo a los expertos, fueron “ocasionadas voluntariamente”.

Los médicos forenses hicieron estudios complementarios para obtener más información sobre lo sucedido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel, quien estaba junto a su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González, ambos detenidos por homicidio agravado.

Por otra parte, el registro clínico del Hospital Regional indicó que “se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continuó con presión positiva, se constatan pulsos”.

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El niño estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, pero por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se realizó un procedimiento de revinculación con su madre, aunque ésta lo había abandonado cuando tenía solo un año de vida.

Ángel fue hallado, por profesionales de la salud, sin signos vitales en su casa materna de Comodoro Rivadavia y llevado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su muerte.

HM/DCQ