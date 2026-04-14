El padre de Ángel López apuntó contra la madre del nene: "Ella es la culpable"

Luego de que se conociera el informe completo de la autopsia de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut, su padre, Luis López, apuntó con dureza tanto contra la madre biológica del menor como contra la Justicia de Familia que ordenó la revinculación.

"No lo puedo creer. No puedo creer que una mujer haya hecho eso. No puedo creer cómo fue capaz. No sé con qué pensamiento vino ella de Córdoba para acá, a qué vino. Bueno, ya sabemos el motivo al que vino, a terminar con la vida de mi hijo, porque le dolió que mi hijo sea feliz y que diga 'mamá' a otra persona que no sea ella", lanzó el hombre durante una entrevista con Todo Noticias (TN).

Caso Ángel López: la autopsia sugiere que un golpe en la cabeza podría haberle causado la muerte

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En su descargo, el padre del nene también apuntó contra Maicol González, la pareja de su exesposa, Mariela Altamirano, y añadió: "Seguramente, el tipo no lo quería. Mi hijo, por lo que dicen, era mi figura, y se ve que fue por eso, el odio, el no poder hacer lo que ella quiso, la llevó a eso".

"No espero nada de esa mujer, porque es capaz hasta de seguir mintiendo, estaba con vos, vivió con vos cinco meses, ella es la culpable de no cuidar al nene. Si el tipo lo mató a mi hijo a golpes, venía recibiendo golpes, por el capricho de ella, de no verlo feliz al hijo al lado mío", amplió.

Al hablar de la Justicia de Familia de Chubut que ordenó al revinculación del menor con su madre, agregó: "No hicieron el trabajo que tenían que hacer y les voy a echar la culpa, son los responsables de que mi hijo no esté conmigo y esté muerto, por no hacer su trabajo, por no investigar a fondo, porque mi hijo no la conocía, no sabía ni quiénes eran".

"Ellos estaban adelantados de la situación que se les venía y pensaron que nosotros éramos un número más, que nos íbamos a quedar callados y la página iba a seguir, pero no, nosotros vamos a ir por todos. Agradezco por todo a mi abogado y a su pareja, que nos están dando una mano, y vamos a ir por todo", profundizó.

En su descargo, Luis López remarcó: "Mi foco está puesto en hacer justicia y buscar en todos lados para que esto sea lo más rápido posible porque están todas las pruebas, todas las evidencias, y va a ser injusto que no se haga rápido. Tienen todo en la mano. Hay hasta videos, tienen la autopsia, que ya no me gusta escuchar más lo que le hicieron".

"Nos quitaron la felicidad, los que conocen a mi hijo saben como era, y eso no lo voy a dejar pasar. La psicóloga lo conocía a mi hijo, eso es lo que me da más bronca, mi hijo la quería, quería a todo ese grupo que vino a la casa, se reían, jugaban. Después de todo son terribles falsos, tienen un cuaderno, anda a saber si no tienen anotado a cuántos chicos mataron o cuántos chicos están sufriendo por culpa de ellos. Y no dan la cara. ¿Por qué pueden tener permiso de matar, esconderse como ratas y tener custodia policial? Estamos locos", concluyó.

La autopsia de Ángel López

El informe completo de la autopsia practicada sobre Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el 5 de abril, aporta información que refuerza la hipótesis de que su madre y la pareja de ella podrían ser culpables de su muerte.

La autopsia determinó que el chico falleció por "muerte cerebral causada por hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea". No se determinó aún si la hemorragia tuvo un origen espontáneo o traumático; los especialistas indicaron que se requieren estudios histopatológicos y periciales complementarios para establecerlo con seguridad.

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Este punto es clave para que la Justicia de Chubut esclarezca si Ángel murió como producto de maltratos de las personas que debían cuidarlo -su madre y su padrastro- o si el desenlace fatal tuvo una causa intracerebral, como un aneurisma o una lesión vascular.

La madre, Mariela Altamirano, de 28 años, y su pareja, Maicol González, quedaron detenidos el domingo por la noche. La Justicia investiga el caso como presunto homicidio agravado por el vínculo. El padre de Ángel, Luis López, presentó una denuncia ampliada y pidió la prisión preventiva de ambos por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

AS.