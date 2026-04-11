Caso Ángel: la autopsia reveló lesiones y la Justicia dispuso una custodia a la mamá

Los primeros datos que surgieron de la autopsia sumaron una señal más de alarma en la causa que investiga la misteriosa muerte de Ángel López, el nene de 4 años que el domingo pasado ingresó con un paro cardiorrespiratorio a la guardia de un hospital de Comodoro Rivadavia. El cuerpo presentaba traumatismos en la zona craneal que, según precisaron los fiscales que investigan el caso, habrían sido previos al fallecimiento, en un lapso no mayor a diez días.

Sin embargo, la causa de muerte aún no fue determinada y permanece sujeta a estudios complementarios.

“El informe forense detalló diversos traumatismos en zona craneal”, explicó el fiscal Facundo Oribones, quien remarcó que todavía se aguarda el resultado histopatológico para establecer con precisión qué provocó el deceso del menor. En la misma línea, insistió en que “por ahora estamos abocados solo en resolver la causa de muerte del menor”, mientras avanzan otras medidas probatorias.

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La investigación, que sigue caratulada como “muerte dudosa”, no descarta ninguna hipótesis. El fiscal Cristian Olazábal fue más allá al sostener que “se investiga un posible homicidio”, aunque aclaró que “aún no hay una secuencia clara de lo sucedido”.

Al tiempo que describió que “las lesiones detectadas en el cráneo serían recientes y no se hallaron heridas en otras partes del cuerpo”.

En ese escenario, la principal sospecha de los investigadores se centra en el círculo más cercano al niño. “La madre y la pareja son los principales sospechosos”, reconoció este viernes Olazábal, al explicar que la naturaleza de las lesiones –internas y previas– condiciona el curso de la investigación. Por ese motivo, ambos no fueron interrogados como testigos, una decisión que, según el fiscal, busca evitar nulidades futuras: “Esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos”.

Si bien no se formalizó una imputación, los dos permanecen a disposición de la Fiscalía, cuentan con defensa oficial y están alcanzados por medidas restrictivas. Entre ellas, se dispuso un control policial para impedir que abandonen la ciudad, bajo advertencia de que un eventual intento de fuga podría derivar en una detención preventiva.

Por lo pronto, los pesquisas trabajan sobres sobre tres posibles hipótesis. Por un lado, se analiza una muerte súbita cuya causa resulte difícil de precisar. Otra pista apunta a una patología previa no detectada, como una afección respiratoria o cardíaca. La tercera, y más fuerte por estas horas, es la que plantea un homicidio como consecuencia de los supuestos golpes que el menor habría recibido.

Mientras analizan estas líneas investigativas, la Fiscalía avanza sobre otras pruebas consideradas cruciales. “La próxima semana tendremos información de teléfonos, es algo clave”, anticipó Oribones, en referencia a los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.

También se reconstruye el entorno familiar del menor, incluyendo antecedentes de tenencia y conflictos previos entre los progenitores.

En ese punto, Olazábal advirtió que el niño se encontraba en una situación delicada. “El niño estaba en extrema vulnerabilidad por denuncias cruzadas entre ambos progenitores”, sostuvo, aunque aclaró que no existían alertas previas en el ámbito penal que permitieran anticipar el desenlace.

“Yo no lo maté”. En paralelo a la investigación judicial, la mamá del niño, Mariela Altamirano, habló públicamente y rechazó cualquier responsabilidad en la muerte. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, aseguró.

En su relato, describió que el menor fue encontrado sin respiración en su domicilio y que intentaron reanimarlo antes de trasladarlo al hospital más cercano, donde llegó con signos vitales, pero con falta de oxígeno.

La mujer también denunció amenazas contra su familia, lo que motivó medidas de resguardo.

Según explicó, decidió ausentarse del velatorio por temor a las represalias y priorizó la seguridad de su otra hija, una beba de seis meses.

Esa situación derivó en la disposición de una custodia preventiva mientras continúa la investigación.

Con el expediente en pleno desarrollo, los fiscales insisten en que el punto central es determinar qué ocurrió en las horas previas a la descompensación del niño y cómo se originaron las lesiones detectadas. Hasta que no se conozcan los resultados finales de los estudios forenses y el contenido de los teléfonos, la causa seguirá abierta en todas sus líneas posibles.

El reclamo del papá

El papá de Angel está convencido que su hijo sufrió una muerte violenta y apuntó contra la falta de intervención de la Justicia. Luis sostiene que había advertido sobre la situación del chico y que sus pedidos no fueron escuchados, al tiempo que rechazó de plano la posibilidad de una muerte natural.

El niño había ingresado de urgencia al hospital con un cuadro crítico y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque respondió inicialmente a las maniobras de reanimación desde el punto de vista circulatorio, nunca logró recuperar la función respiratoria y falleció horas después en Terapia Intensiva.

La causa se activó a partir de la denuncia del padre y derivó en allanamientos en el domicilio donde el menor vivía con su madre biológica y su pareja. Según trascendió, el niño se encontraba bajo el cuidado de la mujer en el marco de un proceso de revinculación iniciado meses atrás, mientras que en los días siguientes estaba prevista una audiencia para definir su situación.