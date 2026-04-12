El padre de Ángel López pidió la detención de la madre y el padrastro por el crimen del niño

La justicia de Comodoro Rivadavia recibió el pedido de imputación y detención inmediata de Mariela Beatriz Altamirano y Maicol González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió el pasado 6 de abril.

Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio letrado del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal solicitando la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica).

La acusación es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

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El documento presentado ante la fiscalía, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”.

Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

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La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad.

A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”.

Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el juez de Familia, Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva.

La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

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Peligro de fuga y quema de evidencia

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad.

ds