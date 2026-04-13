En medio de la conmoción por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y por el que está acusada su madre y su padrastro, se conoció otro hecho estremecedor en La Plata. Una beba de entre dos y tres meses fue hallada sin vida, abandonada en una obra en construcción. En las últimas horas la Justicia detuvo a su madre, que estaba desaparecida, y es señalada como la principal sospechosa.

Según pudo conocer PERFIL, el cuerpo de la pequeña fue ubicado en la zona de las calles 48 y 116, dentro de un predio perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Un empleado del establecimiento educativo lo halló en la zona en construcción, y a su lado estaba la libreta de nacimiento. Ese dato permitió que la bebé fuera identificada rápidamente en el inicio de la investigación.

Caso Ángel López: la autopsia sugiere que un golpe en la cabeza podría haberle causado la muerte

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Por ahora, se esperan los resultados de la autopsia para saber si habría sido abandonada con vida en el lugar o falleció en otro lado y luego la colocaron allí. Päralelamente, la menor y su madre habían sido denunciadas como desaparecidas y la Policía la buscada intensamente. El padre de la niña contó que habían asistido con su pareja al Hospital de Niños de la capital bonaerense por una consulta y que, de un momento al otro, las perdió de vista.

La causa quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, que pidió la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), ya que el hecho ocurrió en el predio de una universidad nacional. Horas después, la mujer fue localizada en la zona de 1 y 45, en buen estado de salud. Fue identificada por las autoridades como Camila V.R., de 32 años y nacionalidad chilena, y se supo que estaba bajo un cuadro psiquiátrico.

La madre de la víctima tiene un diagnóstico previo por esquizofrenia e inicalmente no fue detenida, pero luego se determinó que fuera trasladada a una dependencia de la fuerza federal. La carátula del caso pasó de “averiguación de causales de muerte” a "homicidio" y se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, cuyo titular es Alejo Ramos Padilla.

El magistrado ordenó que se le tome declaración testimonial a los empleados de la UNLP y de la obra del predio donde fue hallado el cadáver y que se realice un relevamiento en las cámaras de seguridad de la zona. La clave será reconstruir el camino que realizó la mujer después de irse del Hospital de Niños y esclarecer las circunstancias de la muerte de la beba.

Asimismo, la acusada seguirá detenida y será indagada en sede judicial. La investigación continúa en curso y avanza, sin descartar que en los próximos días surjan más medidas de prueba.

La muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia

Ángel López ingresó sin signos vitales al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, el 5 de abril pasado. Las primeras informaciones indicaban que se había descompuesto mientras estaba al cuidado de su madre, pero luego se conoció que el nene de 4 años tenía lesiones internas en la cabeza, alrededor de unos 20 golpes de gran intensidad, según arrojó la autopsia.

La causa de su muerte fue un "edema cerebral hemorrágico generalizado", generado por los múltiples traumatismos craneales, que derivaron en un fallo cardiorrespiratorio. Aunque no se detectaron marcas externas en el cuello, no se descarta que Ángel haya sufrido asfixia. Ante estos datos, este domingo por la noche fueron detenidos la madre biológica del menor, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Michel González.

Se espera que ambos sean imputados este martes por "homicidio agravado por el vínculo" y aunque la hipótesis principal apunta al padrastro, se cree que Altamirano no solo podría haber estado al tanto de los golpes, sino que incluso podría haber participado. La mujer fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que el hombre quedó alojado en una sede de la localidad de Mosconi.

Luis López, padre de Ángel, también denunció que supuestamente hubo responsabilidad estatal y prepara una denuncia contra asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección por no intervenir para proteger a su hijo. El niño vivió con él hasta hace poco tiempo, cuando una decisión judicial terminó otorgándole la custodia a la madre en medio de un proceso de revinculación.

FP / EM