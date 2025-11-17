Bebé muerta en la Maternidad Provincial: el fallecimiento fue por “sufrimiento fetal agudo”, dice el Ministerio

En medio de la conmoción por la muerte de una beba en la Nueva Maternidad Provincial —que reveló Perfil CÓRDOBA en el estremecedor relato de la madre—, autoridades del Ministerio de Salud brindaron una reconstrucción cronológica del procedimiento médico practicado durante el parto y aseguraron que "no existió ninguna complicación quirúrgica” según el relato de los médicos que intervinieron en la cesárea.

Todo quedó ahora en manos de la Justicia, que intervino a partir de la denuncia de la familia. El fiscal a cargo es Ernesto de Aragón.

Sospechas por la muerte de una bebé en la Nueva Maternidad Provincial: estremecedor relato de la madre

Nada hizo presagiar una muerte

Según la información oficial aportada a este medio, la paciente, Evelyn de 20 años, fue evaluada el viernes pasado mientras cursaba un embarazo de 40 semanas y entre 5 y 6 días. Por tratarse de su primer parto, los profesionales decidieron internarla e “iniciar ese mismo día una inducción”. El proceso no logró que el cuello uterino madurara y por la tarde se interrumpió para permitirle descansar. El protocolo permite una segunda inducción al día siguiente.

La misma fuente aclaró que el sábado por la mañana, la revisión mostró que la mujer y el bebé estaban en buen estado. Sin embargo, el útero continuaba sin progresión. El equipo consideró que una nueva inducción era innecesaria y resolvió programar una cesárea.

La paciente fue informada y aceptó. Poco después comunicó que había desayunado, por lo que se le indicó aguardar el tiempo adecuado de ayuno mientras se realizaba la profilaxis antibiótica, que requiere dos dosis separadas por cuatro horas. La cesárea quedó programada entre las 13 y las 14.

Líquido meconial, un síntoma preocupante

De acuerdo con los registros, entre las 12:30 y las 13: Enfermería constató “signos vitales normales y movimientos fetales”. La intervención de la cesárea se llevó adelante “sin complicaciones técnicas”, aclararon desde el Ministerio.

Pero al abrir el útero, el equipo observó líquido meconial —materia fecal del bebé— y extrajo a la recién nacida con hipotonía (poca tonicidad muscular) y sin signos vitales.

Consultado sobre es una situación posible, la fuente del Ministerio de Salud lo negó rotundamente. Era una situación totalmente anómala.

La neonatóloga se llevó de inmediato a la bebé e inició maniobras de reanimación. Durante unos 40 minutos se intentó revertir el paro cardíaco, sin éxito. La beba falleció.

Autopsia clínica

Mientras esto ocurría ,-continuó el relato la fuente oficial- la cirugía continuó con normalidad: se extrajo la placenta, se realizó el cierre y la madre pasó a recuperación. Una vez estabilizada, fue acompañada por el equipo de Salud Mental y recibida por la ginecóloga tratante, quien le explicó la situación.

“Los profesionales informaron a la mamá que el cuadro correspondió a un sufrimiento fetal agudo, aunque le aclararon que su origen era incierto”, sostuvo la fuente del Ministerio de Salud. En otras palabras, no encontraron una explicación médica a la presencia de meconio cubriendo el cuerpito de la bebé.

"Por eso solicitaron a la familia autorizar una autopsia clínica: el meconio podía ser un indicio, pero no se descartaban otras causas como una cardiopatía congénita no detectada", explicaron. La madre firmó el consentimiento.

Sin embargo, el domingo a primera hora la Justicia retiró el cuerpo tras la denuncia familiar y lo llegó a la Morgue Judicial, por lo que la autopsia clínica quedó suspendida. El caso quedó totalmente judicializado.

Cómo estuvo conformado el equipo médico

Desde el hospital subrayan que” no participaron practicantes” y que la cirugía fue realizada por un equipo integrado por “una ginecóloga con 18 años de trayectoria, un anestesista matriculado, dos residentes y una neonatóloga”. “No hubo maniobras fuera de lo habitual ni indicios de mal accionar”, indicaron. También remarcaron que el personal está identificado y a disposición de la investigación.

El equipo médico se encuentra “muy afectado y afligido” por lo ocurrido, advirtieron desde el Ministerio y señalaron que no se adoptaron medidas preventivas porque todo está en la Justicia. Sí se abrió una investigación administrativa.

La autopsia y, muy posiblemente, pericias complementarias que solicite el fiscal deberán determinar ahora qué causó el sufrimiento fetal agudo que derivó en la muerte de la beba, mientras la familia insiste en que se esclarezca el caso.

Coincidencias y una diferencia

La cronología de los hechos aportada por fuentes del Ministerio de Salud prácticamente coinciden en todos los detalles que Evelyn brindó en su testimonio a Perfil CÓRDOBA.

Hay una diferencia. La joven madre narró problemas en el preciso momento en que extraían a su hijo de su vientre. Mencionó que "se les resbaló dos veces", evidenciando dificultades en la maniobra.

Por el contrario, la fuente oficial de la cartera sanitaria, refirió que el personal médico consultado no manifestó ninguna complicación durante la cesárea. Y relativizó que un bebé pueda ingresar nuevamente al vientre materno por la estrechez del corte que se realiza en la cesárea.