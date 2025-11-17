Sospechas por la muerte de una bebé en la Nueva Maternidad Provincial: estremecedor relato de la madre

Evelyn tiene 20 años y el sábado vivió una de las experiencias vitales más dolorosas que un ser humano puede atravesar: a poco de nacer, su bebé falleció. Era su primer hijo. El parto por cesárea se realizó en la Nueva Maternidad Provincial, de Av. Sabattini 2.221.

La noticia es impactante porque Córdoba no logra aún reponerse de los asesinatos seriales del Materno Neonatal por las cuales hubo condenas a una enfermera, médicos y un abogado en un juicio histórico.

La denuncia fue realizada por el abogado de la joven, Juan Cruz Soria Cangiano. Ya se puso en marcha la investigación judicial que está a cargo del fiscal Ernesto de Aragón.

Perfil CÓRDOBA habló con Evelyn, la mamá de la bebé fallecida el sábado pasado a la siesta. Su relato estremece por el nivel de detalles que fue observando durante la cesárea. Sospecha que la bebé se ahogó con líquido amniótico porque -dice- dos veces se les resbaló a los médicos cuando intentaban sacarla del útero.

Después se enteró de que pudo haber ocurrido otro fallecimiento similar el mismo día y la muerte de una puérpera hace dos meses. Su voz suena fuerte, decidida, pide que se investigue. Al mismo tiempo narra el dramatismo del momento en que se niega a que le pongan a la bebé muerta en su pecho.

-¿Qué te sucedió?

-Mi embarazo era normal, no tenía ningún problema. Tenía todos mis estudios, los laboratorios, ecografía. Veníamos perfecto. El lunes pasado, 10 de noviembre, me presento en la Maternidad porque tenía que sacar un turno para consultorio con mi doctora para internarme. Me responden que estaba cerrada porque era su día (el día de los empleados públicos provinciales). En la guardia me dicen que fuera el día viernes siguiente directamente a internarme, pero yo tenía fecha para tener el bebé. Ese lunes salí de mi casa a las 4:00 de la mañana para poder conseguir un turno con una doctora porque daban 15 números nomás. Llegué a las 6. Entro a la guardia, me anuncio, no me querían ingresar porque decían que yo estaba bien. Finalmente me atiende la doctora y me dice que si no conseguía turno, porque estaban las agendas llenas, que fuera directamente el viernes (14 de noviembre) a internarme. Ese día fui, me internan y me inducen el parto. No tenía dilatación. Al otro día, sábado 15, la doctora me ve y seguía igual, no tenía contracciones. Me anuncia que haría la cesárea. Ya estaba cumpliendo 41 semanas de embarazo. Me traen el desayuno, un té con tostada. A las 11:30 viene la enfermera para darme las cosas para bañarme y prepararme. A las 14:30 me buscan para llevarme al quirófano.

-¿Qué pasó ahí?

-Había médicos, enfermeras conversando. Uno la hizo quedar obligadamente a una doctora para que viviera la operación y ayudara. Me pincharon tres veces la espalda para ponerme la anestesia hasta que lo lograron. Me acuestan y la jefa decía a los practicantes que tenían que cortar derecho, recto y sin miedo. Le digo que está mi mamá abajo y que ella iba a presenciar el parto. Me dicen, "Ya la hacemos entrar." Empiezan a trabajar. Veía todo con la luz de arriba, tenía tipo un espejo. Mientras me abrían, charlaban y decían, corta arriba, abajo. Yo ya sospechaba, era todo raro. Tengo cirugías previas pero no había visto eso. Cuando están por abrir el útero, llaman a mi mamá, se sienta al lado de mi cabeza. Y veo cuando están por sacar el bebé, se les resbala dos veces para dentro.

-¿Dónde se resbala?

-Dentro de mi cuerpo. Escucho que la doctora, la jefa le dice, "Tenés que sacarlo sin miedo, dale que vos puedes." La estaba alentando. Cuando sacan el bebé, se mueve y se lo llevan. No lo sentí llorar. Mi mamá va por atrás. Y de ahí yo no supe más nada. Cuando viene el médico yo le pregunto si mi mamá ya está con mi bebé. Y me responde: "Tu mamá está afuera". No me dio información de nada, hasta que me terminaron de coser. No me querían dar la noticia.

-¿Que pensás que pasó?

-Se ahogó con el líquido verde, el líquido amniótico, porque cuando lo están sacando se les vuelve dos veces para dentro, o sea, el bebé tragó todo. Salió todo amarillo

-¿Cuándo te comunican que había fallecido?

-Cuando estaba lista para sacarme del quirófano, ellos mismos me hacen pasar de de la cama de operación a la a la camilla. Con los codos yo me tenía que ir arrastrando sola. No me ayudaban. Me llevan a la sala del frente de quirófano y de ahí yo escucho que mi mamá grita. Me di cuenta sola. Y me dicen, "Bueno, te tenemos que dar una noticia, y ahí me dicen que mi bebé no había podido salir.

-¿Pudiste ver a tu bebé?

-Yo no quería más nada. Quería que se fueran del lado mío, que me dieran mi celular porque yo me quería ir. A toda costa querían ponerme la bebé en el pecho y yo les dije que no, que no la quería ver. Y no la vi. A mis familiares se la entregaron, se la llevaron a una salita y ahí estuvieron por cinco horas. Los médicos no aparecieron hasta que mamá los llamó.

-¿Te estás recuperando de la cesárea?

-Así como salí que me pasaron a sala, no tuve control de nada, solamente me tomaban la tensión.

-¿El cuerpito se lo entregaron a tu familia?

-La bebé nació a las 3:00 y se la dieron a mi familia a las 3:30 o 4:00. El cuerpo quedó en la morgue y me dijeron que la autopsia va a durar entre 15 y 20 días.

-¿Escuchaste algunas otras situaciones similares de otras mujeres?

-Mi mamá hizo una publicación para compartir en el Facebook, mi cuñada también compartió y hay gente que vio a mi mamá cuando no la querían dejar entrar y no le daban información sobre mí. Hay una chica que entró a tener su bebé y ella no pudo salir, salió bien el bebé pero la chica falleció. Tenía 20 años también. Creo que fue hace dos meses. Cuando yo salgo de quirófano y me pasan a sala, entra mi cuñada a verme y sale una señora de quirófano y le dice que había fallecido un bebé de lo mismo que me pasó a mí. El mismo día que fallece mi bebé falleció otro bebé también. De lo mismo.