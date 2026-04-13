Este domingo 12 de abril por la noche la Policía de Chubut arrestó en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano, madre de Ángel —el niño de 4 años fallecido el domingo 5 de abril—, y a su pareja, Maicol González. Ambos quedaron imputados por “presunto homicidio agravado”.

La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva para los dos acusados. De acuerdo con información de fuentes policiales, el menor presentaba un traumatismo anterior al ingreso en el Hospital Regional, donde se constató su deceso

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Según informó LN+, Altamirano fue derivada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González permaneció detenido en una seccional del barrio Mosconi, ubicado a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

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La decisión judicial se produjo a partir de un planteo del abogado Roberto Castillo, representante de Luis López, padre del niño, quien definió el caso como un “presunto asesinato”.

En el escrito, al que accedió La Nación, el letrado argumentó que la mujer habría incurrido en “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

Acusación y cuestionamientos judiciales

Castillo afirmó que dispone de testimonios que describen episodios de violencia hacia el niño, además de detalles sobre el traslado al hospital y antecedentes de maltrato. También aludió a un supuesto intento de fuga.

La querella cuestionó, además, el desempeño de funcionarios judiciales por presunto incumplimiento de deberes. Según señaló, no habrían respondido a advertencias previas formuladas por el padre del menor. “López me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo Castillo.

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El abogado remarcó que la mujer retomó el vínculo con el niño tras abandonar el hogar, en el marco de un beneficio judicial que —según su versión— obtuvo luego de denunciar al padre por un presunto hecho de violencia. “El niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector [con su madre y su madrastra, Lorena Andrade]”, agregó.

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La madre de Ángel, en tanto, sostuvo previamente que no fue responsable de la muerte de su hijo.

El parte médico antes de la muerte de Ángel

El primer informe médico sobre Ángel López consignó: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

De acuerdo con el parte difundido por LN+, el niño ingresó al centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, detalla el documento. El informe también precisa que durante el traslado en ambulancia se aplicó ventilación con presión positiva, maniobras de reanimación cardiopulmonar, además de la administración de dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

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La defensa del padre amplió este domingo la denuncia inicial al considerar que existen elementos suficientes para imputar a la madre, quien tenía al menor bajo su cuidado al momento de la internación.

En ese marco fue que el Ministerio Público Fiscal dispuso esa misma noche la detención de la madre y el padrastro de Ángel.

NG/ff