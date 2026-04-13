El informe completo de la autopsia practicada sobre Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el 5 de abril, aporta información que refuerza la hipótesis de que su madre y la pareja de ella podrían ser culpables de su muerte.

La autopsia determinó que el chico falleció por "muerte cerebral causada por hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea". No se determinó aún si la hemorragia tuvo un origen espontáneo o traumático; los especialistas indicaron que se requieren estudios histopatológicos y periciales complementarios para establecerlo con seguridad.

Este punto es clave para que la Justicia de Chubut esclarezca si Ángel murió como producto de maltratos de las personas que debían cuidarlo -su madre y su padrastro- o si el desenlace fatal tuvo una causa intracerebral, como un aneurisma o una lesión vascular.

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¿Qué pasó con Ángel? Humo en la casa, un audio revelador y una pista que crece

La madre, Mariela Altamirano, de 28 años, y su pareja, Maicol González, quedaron detenidos el domingo por la noche. La Justicia investiga el caso como presunto homicidio agravado por el vínculo. El padre de Ángel, Luis López, presentó una denuncia ampliada y pidió la prisión preventiva de ambos por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

La pregunta clave: ¿fueron los golpes en la cabeza la causa de la muerte de Ángel?

A las 8.35 del domingo 5 de abril, Ángel ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un paro cardiorrespiratorio. Los médicos que lo recibieron lo intubaron enseguida para darle asistencia respiratoria mecánica y lo internaron en el área de terapia intensiva; sin embargo, unas horas después, se descompensó y falleció.

El neurólogo Alejandro Andersson, consultado por el diario Clarín, explicó el proceso fisiológico que sucedió en la cabeza de Ángel y lo llevó al paro: un sangrado provocó un edema cerebral, lo que aumentó la presión dentro del cráneo. En consecuencia, se comprimieron los vasos sanguíneos, se herniaron las amígdalas cerebelosas, y esto detuvo el funcionamiento del corazón y los pulmones. Un neurocirujano consultado señaló que la secuencia observada es “típica en traumatismos graves”.



El informe forense detectó traumatismos en el cráneo previos al fallecimiento. Los médicos de la ambulancia que trasladaron al niño dejaron asentado en la historia clínica: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”. Ángel ingresó inconsciente al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, pálido y sin respuesta a estímulos.

Ángel Nicolás López

La investigación avanza con pericias que buscan determinar si los traumatismos fueron voluntarios o involuntarios. Los fiscales de Comodoro Rivadavia confirmaron que Ángel presentaba "múltiples lesiones intracraneales" producidas hasta diez días antes de su muerte, como máximo.

“La hemorragia subaracnoidea en un nene de cuatro años puede tener muchísimas causas: hay espontáneas porque se rompió un aneurisma, una malformación vascular o hay un trastorno de la coagulación y están las traumáticas, por ejemplo, un golpe directo, una caída”, explicó Andersson. Y agregó que también puede sumarse como causa posible "el abuso traumático de la cabeza por sacudimiento, que puede provocar hemorragia y edema cerebral difuso sin dejar ninguna marca externa”.

La madre, principal sospechosa en la investigación por la muerte de Ángel

Mariela Altamirano declaró: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué". El chico había vivido casi toda su vida con su padre, Luis López, y la pareja de él, Lorena Andrade, ya que su madre había perdido el contacto con él. También había perdido la tenencia de otro hijo por denuncias de maltrato. Pero en 2025 regresó a Comodoro Rivadavia y reclamó la tenencia del niño; la Justicia inició un proceso de revinculación y el 4 de noviembre pasado Ángel se mudó con ella.

Marcha en Comodoro Rivadavia pidiendo justicia por Ángel

Los informes muestran que el golpe fue varios días anterior a la internación de Ángel. Las pericias en desarrollo resultan centrales para determinar con claridad si fue el factor desencadenante de su muerte. La Justicia espera los resultados definitivos para avanzar con las imputaciones formales.

MB/ff