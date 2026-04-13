La investigación por el entramado de las "Propofest", las reuniones clandestinas donde se ofrecían drogas anestésicas como propofol o fentanilo para consumo recreativo, sumó un nuevo capítulo judicial. Este lunes, la residente Chantal Leclercq quedó imputada por administración fraudulenta, luego de que se confirmaran los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse por el mismo delito; todos ellos sospechados del presunto robo de fármacos en hospitales.

El caso se conoció luego de que trascendiera el fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fue hallado sin vida con una vía en su pie derecho en su departamento, donde también se encontraron anestésicos pertenecientes al Hospital Italiano y una bomba de infusión. Leclercq, conocida como "Tati", era amiga y compañera de residencia de la víctima y quedó implicada en ambas causas por su amistad con Lanusse.

Se complica la situación de "Tati" Leclercq en la causa por la muerte del anestesiólogo: sospechan que manipuló su celular

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Su nombre surgió después de que un superior suyo en el Hospital Rivadavia reportara ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) que supuestamente la había visto bajo los efectos de alguna sustancia en su lugar de trabajo. Al hablar ante la entidad, admitió haber consumido propofol, midazolam, ketamina y fentanilo, que habría sacado de ese centro de salud. Asimismo, reconoció haber consumido una vez con Zalazar y otras veces con Lanusse, pero nunca los tres juntos y siempre fuera del ámbito institucional.

La asociación de anestesistas porteños ya había presentado una denuncia contra Boveri y Lanusse por el faltante de medicamentos en el Hospital Italiano y luego, mediante una ampliación de la misma, complicó la situación de Leclercq. La primera causa está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado N°47, que formuló otra en contra de la tercera médica ante su colega Alejandro Litvack, del Juzgado N°56.

Delfina "Fini" Lanusse y Chantal "Tati" Leclercq.

Según pudo conocer PERFIL, la profesional de la salud que se desempeña en el Rivadavia fue allanada la semana pasada en el marco de la investigación por la muerte de Zalazar -tramitada en el Juzgado Nº60-. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó dos operativos, uno en su departamento ubicado en Palermo y otro en la casa familiar del country Santa Bárbara, en el partido de Tigre. En los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet y no se hallaron fármacos de uso hospitalario.

Sin embargo, tras el allanamiento que tuvo lugar en el domicilio del mencionado barrio porteño, los vecinos informaron que el edificio tiene un espacio comunitario de lavarropas y secadoras y que a lo largo del año pasado hallaron en ese área dos agujas hipodérmicas. De acuerdo al medio Infobae, esa situación fue informada en un grupo de Whatsapp que comparten las personas que viven allí y del que forma parte Leclercq, que no se pronunció al respecto.

Procesaron a los médicos del Hospital Italiano

Paralelamente, el juez Sarmiento resolvió procesar a Boveri y Lanusse por el presunto robo de fármacos en el Italiano, caso derivado de la denuncia realizada por el propio hospital y la asociación de anestesistas, el 23 de febrero pasado. El magistrado le indilgó al primero un "rol protagónico", ya que tenía una jerarquía más alta porque trabajaba allí desde hacía 18 años, y a la segunda, una participación "secundaria" en el presunto entramado.

El fiscal de la causa, Lucio Herrera, consideró que aprovechando sus funciones en el área de Anestesiólogía vulneraron los controles de stock del hospital y sustrajeron ampollas de drogas que requieren un cuidado estricto. La maniobra habría ocurrido entre 2023 y 2026 y salió a la luz luego de una serie de auditorías internas.

Parte de los elementos hallados en uno de los domicilios vinculados a la causa por el robo de fármacos.

El juez impuso una serie de medidas restrictivas contra ellos, como la prohibición de salir del país y un embargo sobre sus bienes ($70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse, basado en su grado de responsabilidad). Ninguno de los dos recibió la prisión preventiva y se investiga si estos fármacos habrían sido usados de forma recreativa en las “reuniones” donde se hacía lo que se conoce como "viajes controlados".

En este expediente, que derivó en que los profesionales renunciaran a sus cargos, se realizaron otros tres allanamientos y en una de las viviendas se secuestraron una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos.

Existe otra causa que investiga un hecho similar al de Zalazar. A principios de este mes, el enfermero Eduardo Betancourt fue encontrado sin signos vitales en un departamento de Palermo.

Había llegado de Entre Ríos hacía muy poco tiempo y al ingresar a la propiedad, las autoridades detectaron una "venopuntura en el pliegue del codo derecho", mientras que en el lugar había 112 ampollas de sustancias como propofol, midazolam. lidocaína, clonazepam y fentanilo, entre varias otras. Tres ampollas de esta última sustancia provenían del laboratorio HLB Pharma del empresario Ariel García Furfaro, procesado por 111 muertes que provocó el opioide contaminado, pero se trataría de una partida sin adulterar.

El anestesista Alejandro Zalazar tenía 31 años.

La investigación por la muerte del anestesista

Zalazar fue encontrado el 20 de febrero pasado, tres días antes de la denuncia que realizó el Italiano. En su domicilio, también situado en Palermo, los efectivos que intervinieron reportaron que no hubo signos de violencia ni indicios de la participación de terceras personas. Su hermana, Julieta, fue quien lo halló sin vida al ingresar con una copia de las llaves, y luego dio aviso al 911.

Julieta declaró que al llegar al edificio se topó en el hall con Leclercq y Lanusse, que de esta forma quedó vinculada también al fallecimiento del anestesista de 31 años. También contó que estaban acompañadas por otras dos mujeres -que no fueron identificadas-, y que entraron al departamento junto a ella. En ese momento, dijo "Tati" habría manipulado el teléfono del joven muerto y "Fini" se habría llevado un "objeto compatible con una tablet", antes de la llegada de la Policía.

La presencia de ambas en el inmueble quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio, que captaron las personas que entraron y salieron el día del fallecimiento del joven. Se analiza si ese objeto se trata o no del iPad de Zalazar, que aún no fue encontrado ni en los allanamientos que se efectuaron hasta ahora ni en otro sitio. Por el momento, no hay personas imputadas en la causa por su muerte ocurrida en circunstancias dudosas.

FP