Una guía propone convertir el Mundial 2026 en una herramienta educativa interdisciplinaria

Con la cuenta regresiva en marcha para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos con un formato ampliado a 48 selecciones, el fenómeno deportivo más global puede instalarse como algo más que un megaespectáculo: también puede ser una oportunidad pedagógica.

Especialmente útil para países muy “futboleros”, como es la Argentina.

En ese marco, una nueva guía educativa propone capitalizar el entusiasmo que genera el Mundial para trasladarlo al aula. La iniciativa, que es de acceso libre para escuelas e instituciones, plantea un enfoque interdisciplinario y articular contenidos escolares específicos con el universo del fútbol. Todo para generar aprendizajes significativos, motivados y siempre a partir de un lenguaje cercano para los estudiantes.

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El material pedagógico lo armaron los equipos de profesionales de la Universidad Tres de Febrero y la organización Scholas e incluye 52 ejercicios organizados en dos grandes bloques. Los primeros 40 están pensados para el trabajo en clase e integran áreas como Matemática, Historia y Geografía, combinando saberes y promoviendo una mirada transversal. Los 12 restantes trasladan la experiencia al espacio físico, con desafíos diseñados para desarrollarse en ámbitos abiertos o durante las clases de Educación Física.

La propuesta retoma, además, una dimensión formativa más amplia, en línea con las palabras del Papa Francisco, quien ha insistido en la necesidad de una “pedagogía de la paz”. En esa dirección, el deporte aparece como un vehículo privilegiado para fomentar valores como la convivencia, el respeto y la integración cultural, especialmente en contextos atravesados por la diversidad.

El Mundial, en ese sentido, funciona como una puerta de entrada para que los jóvenes se acerquen a otras realidades. A través del juego, pueden conocer costumbres, historias y geografías de distintos países, lo que contribuye a fortalecer la empatía hacia compañeros o comunidades migrantes.

La guía también incorpora fragmentos de textos de escritores latinoamericanos vinculados al fútbol, con el objetivo de estimular la lectura y la interpretación, ampliando así el horizonte cultural de los estudiantes. Cada actividad incluye consignas, pistas y resoluciones, lo que facilita su implementación por parte de los docentes.

Como cierre, se propone una dinámica integradora: los “partidos de Mundialmática 2026”, una modalidad que combina desafíos teóricos y prácticos para resolver en equipo, dentro y fuera del aula. Una forma de demostrar que, incluso en tiempos de competencia global, el aprendizaje puede ser también un juego colectivo.