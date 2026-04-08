La causa que investiga la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero pasado, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La Justicia allanó dos domicilios relacionados a Chantal "Tati" Leclercq, una residente que admitió haberse llevado propofol del Hospital Rivadavia y que es amiga de Delfina Lanusse, una de las imputadas por robo de fármacos en el Hospital Italiano.

Aunque se trata de expedientes que se tramitan en distintos juzgados, ambos procesos comenzaron debido a los vínculos personales de los involucrados y la hipótesis que apunta al presunto consumo recreativo de medicamentos anestésicos, en eventos clandestinos denominados como "Propofest". El nombre de la joven tomó relevancia desde el incio y se cree que habría sido una de las últimas personas en haber visto a Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

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Uno de los procedimientos se realizó a los domicilios vinculados a Leclercq, conocida por su entorno como "Tati", ocurrió en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires. El segundo, tuvo lugar en una vivienda situada en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre. En ambos operativos, se secuestraron un teléfono celular y un iPad.

Asimismo, se informó que en ninguno de los dos lugares se hallaron ampollas, viales con fármacos o material médico de uso hospitalario. Los dispositivos, en tanto, serán peritados en los próximos días para determinar comunicaciones, vínculos y movimientos previos a la muerte del profesional de salud, que fue encontrado por la Policía con una vía conectada en el pie derecho y la marca de un catéter en el izquierdo.

Chantal "Tati" Leclercq.

En el lugar, los agentes secuestraron medicamentos como propofol y fentanilo -de uso intensivo y cotidiano en anestesiología- y una bomba de infusión, un equipo médico utilizado para administrar drogas intravenosas. Allí, se descubrió que los fármacos pertenecían al Hospital Italiano, que el 23 de febrero presentó una denuncia por el faltante de estas sustancias.

En esa causa, que se tramita en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, fueron imputados Lanusse, conocida con el apodo de "Fini", y Hernán Boveri, anestesiólogo de planta permanente en la institución médica ubicada en el barrio de Almagro y asociado a actividades de formación y científicas.

La residente que reconoció el robo de fármacos

Leclercq, al igual que Lanusse, es residente del tercer año de anestesiología, pero en su caso se desempeña en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. No figura imputada en ninguna de las dos causas, pero la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) amplió una denuncia y aportó información que la compromete.

Según este documento, cuya información difundió el medio La Nación, la joven reconoció haber consumido drogas de uso quirúrgico y sustancias recreativas tanto con "Alito" Zalazar como con Delfina. De acuerdo a esa declaración, esto habría sucedido en encuentros distintos y nunca habrían existido reuniones en los que habrían coincidido los tres.

Alejandro Zalazar, el anestesiólogo de 31 años que fue hallado muerto en su departamento.

"Tati" contó que conoce a Lanusse, con quien mantenía una relación cercana por haber estudiado en la Universidad Austral y por haber compartido espacios laborales. En esa reunión con la Aaarba, confesó que sustrajo sustancias del hospital Rivadavia y que había consumido de forma recreativa propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, por fuera del ámbito institucional.

También dijo que en una única oportunidad consumió propofol junto a Zalazar, de quien era amiga ya que juntos realizaron la residencia en el Rivadavia. Por último, expresó que no consumía sustancias habituales de quirófano desde septiembre de 2025, y confirmó que en enero de 2026 había tomado cocaína junto a Lanusse en un viaje que realizaron a Colombia.

En ese momento, la Asociación de Anestesia le recomendó que solicite una licencia y que empiece un tratamiento contra el consumo problemático de sustancias. A diferencia de Lanusse y Boveri, Leclercq aún no fue expulsada de la asociación profesional pero se abrió un sumario interno.

La situación de Boveri y Lanusse

En medio de las investigaciones por ambos casos, el Hospital Italiano decidió desvincular a los dos profesionales imputados por el presunto hurto de las sustancias ni bien se conocieron los primeros elementos. En la causa, tanto Boveri como Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera a través de Zoom y negaron los hechos.

Los anestesistas adelantaron que realizaran presentaciones de escritos en su defensa y el juez ordenó la prohibición para que ninguno de los dos pueda salir del país. Mientras tanto, los expedientes continúan sumando medidas de prueba sobre los cargos por administración fraudulenta de drogas en el contexto de las "Propofest" y son investigados por presuntamente organizar estos “viajes controlados” con insumos hospitalarios.

Paralelamente, se investiga el fallecimiento de un enfermero entrerriano llamado Eduardo Betancourt, que hacía un mes se había mudado al barrio de Palermo. En su domicilio, la Policía lo encontró sentado, sin signos vitales y con "una lesión en el antebrazo derecho" compatible con una punción venosa. En el lugar había más de 112 ampollas de medicamentos como propofol, lidocaína, fentanilo, clonazepam y midazolam, y las autoridades intentan establecer cuál era el origen de estas sustancias y como llegaron hasta allí.

FP / EM