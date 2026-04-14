Caso Ángel: dictan seis meses de prisión preventiva para la madre del nene muerto en Comodoro Rivadavia

El caso por la muerte de Ángel López, en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo judicial: tras las detenciones concretadas este lunes, la Justicia avanzó con una medida clave y dictó la prisión preventiva por seis meses para la madre del niño y su pareja, en una investigación que, cada día, revela más detalles estremecedores.

El magistrado Alejandro Solís resolvió, durante la audiencia de control de detención, imponer seis meses de prisión preventiva a Mariela Altamirano y Maikol González, acusados por el homicidio del menor. La decisión se sustentó en los riesgos procesales vinculados a una posible fuga y a la eventual interferencia en el desarrollo de la causa.

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Tras un debate que se extendió por dos horas, el juez consideró que existe mérito suficiente para sostener la imputación. En ese marco, y luego de conocerse las lesiones que presentaba el menor al morir, Solís señaló que se puede “afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que, a cargo del cuidado, estaban González y Altamirano”.

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De acuerdo con lo informado a la Agencia Noticias Argentinas, la imputación presenta diferencias en cuanto a la calificación penal: el padrastro enfrenta cargos por homicidio simple, mientras que la madre fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y por omisión.

El fiscal del caso, Facundo Oribones, brindó declaraciones a la prensa al finalizar la audiencia y expuso un tramo de la controvertida declaración de la defensora de los imputados: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”.

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En paralelo, la investigación busca establecer si resulta cierto que, según versiones iniciales incorporadas al expediente, Maikol González practicaba artes marciales, un dato que podría resultar relevante en la reconstrucción de los hechos.

El padre de Ángel López apuntó contra la madre del nene: "Ella es la culpable"

“Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez”, señaló Oribones.

Durante la audiencia, González tomó la palabra y se defendió, al sostener que tanto él como Altamirano son “inocentes” y que “también queremos saber qué pasó”.

El momento más tenso se registró hacia el final de la jornada, cuando Luis López, padre de la víctima, increpó a los acusados y les gritó que eran “asesinos”.

NG/AF