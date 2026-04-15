Temporal en Corrientes: cayeron 100 milímetros en una hora y hay alerta amarilla en el interior

La ciudad de Corrientes fue escenario de un violento fenómeno climático durante la noche del martes, cuando un temporal descargó cerca de 100 milímetros de agua en apenas sesenta minutos. El volumen de lluvia superó ampliamente la capacidad operativa del sistema de drenaje urbano, que según datos de la Municipalidad, está diseñado para soportar hasta 45 mm de caída de agua.

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Ante la magnitud del evento, cuadrillas municipales se desplegaron durante toda la madrugada para realizar tareas de limpieza y desobstrucción de sumideros.

Si bien el escurrimiento fue efectivo en las zonas con infraestructura pluvial, se registraron anegamientos puntuales, principalmente en los barrios con calles de tierra, donde el lodo dificultó el tránsito.

Recomendaciones y operativo de limpieza

Desde la Comuna solicitaron a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública mientras persistan las condiciones de inestabilidad, con el fin de evitar que las bolsas obstruyan las bocas de tormenta.

Asimismo, se recomendó a los automovilistas extremar las medidas de seguridad, circular con precaución y mantener una distancia prudencial entre vehículos para evitar siniestros viales por calzada resbaladiza.

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Alerta amarilla en el interior provincial

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por cesada la alerta para la Capital correntina, el pronóstico indica que se mantendrán las lloviznas aisladas durante todo este miércoles, con una temperatura que oscilará entre los 18 y 26 grados.

Sin embargo, la situación es distinta para el resto del territorio. El organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad para las siguientes localidades:

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

En estas zonas, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, cifras que podrían ser superadas de forma local. Según el extendido, las condiciones climáticas en la provincia irán mejorando gradualmente hacia el fin de semana, aunque se estima un regreso de las precipitaciones para el próximo domingo.