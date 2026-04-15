Corrientes: cayó cuando retiraba 15 kilos de marihuana en una entrega vigilada de Gendarmería

La Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad correntina de Goya, bajo la dirección del fiscal federal Mariano de Guzmán, logró la formalización de la investigación y el dictado de la prisión preventiva por 60 días para un hombre que intentó retirar un cargamento de marihuana oculto en una encomienda. El operativo, de escala interprovincial, permitió detectar el tráfico de casi 15 kilogramos de droga.

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La audiencia de formalización, realizada el pasado 10 de abril, contó con la intervención de la jueza federal de garantías de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Durante el debate, la fiscalía presentó las pruebas que vinculan al imputado de 37 años con los delitos de transporte y tenencia de estupefacientes en calidad de coautor.

El operativo: de Concordia a Goya

La trama delictiva comenzó a desarticularse el 1° de abril en un control vial de la Gendarmería Nacional (GNA) sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Concordia, Entre Ríos. Allí, un perro antinarcóticos detectó un bulto sospechoso en el acoplado de un camión de transporte postal.

Al abrir el paquete bajo autorización judicial, los efectivos hallaron 14,660 kilogramos de marihuana. Ante el hallazgo, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, autorizó una técnica especial de investigación: la entrega vigilada. El material fue sustituido por una sustancia inocua de similares características para permitir que el paquete siguiera su curso hacia el destino final: una sucursal de correo en Goya.

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Detención y medidas judiciales

Una vez que la encomienda llegó a la ciudad correntina, efectivos de la GNA montaron una vigilancia discreta en la sede postal. El operativo culminó cuando el sospechoso se presentó a retirar el bulto, momento en el que fue inmediatamente detenido con intervención de la justicia federal local.

En la audiencia, los auxiliares fiscales Diego Pinsker y Rubén Canteros fundamentaron la necesidad de la prisión preventiva debido al riesgo de entorpecimiento de la causa. La jueza Pozzer Penzo avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal, disponiendo que el acusado permanezca detenido mientras se avanza en las conexiones entre Entre Ríos y Corrientes para identificar a otros responsables.