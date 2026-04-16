Santa Fe refuerza el monitoreo de los ríos y lleva tranquilidad ante información difundida en aplicaciones

El Gobierno de Santa Fe informó que desde hace 48 horas reforzó el monitoreo de la situación hídrica, llevó tranquilidad y pidió a la sociedad remitirse a los datos oficiales, en el marco de las intensas lluvias registradas en todo el territorio provincial y ante información difundida en aplicaciones que generó preocupación en la población.

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No hay alerta

El secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Mijich, llevó tranquilidad: “Queremos transmitir calma a la sociedad santafesina, entendiendo además la sensibilidad que despierta este tipo de información sobre todo en estas fechas”, en referencia a la cercanía con el aniversario de la trágica inundación de 2003.

“La situación no es de alerta al día de hoy (jueves 16). Tenemos monitoreos permanentes sobre la cuenca. Incluso antes de las lluvias ya había personal de la Secretaría de Recursos Hídricos y de Protección Civil trabajando sobre el territorio”, indicó. Vale destacar que en esta tarea se trabaja en equipo con gobiernos locales, como la Municipalidad de Santa Fe.

El seguimiento se realiza mediante estaciones hidrométricas automáticas instaladas en los principales cauces que aportan al río Salado, junto con relevamientos presenciales en distintos puntos de la provincia.

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Números

“Hoy el río Salado, en la ciudad de Santa Fe, registra un caudal aproximado de 350 metros cúbicos por segundo. Los principales puntos de control son Emilia y Cululú: en el primero se registran 290 metros cúbicos por segundo y en el segundo, 140”, precisó el funcionario.

En ese sentido, explicó que existen tres niveles de referencia -aviso, alerta y evacuación-, y remarcó que los valores actuales se ubican por debajo del primero de esos umbrales. “El nivel de aviso se establece en torno a los 4,70 metros de altura -con un caudal cercano a los 530 metros cúbicos por segundo- en zonas como Recreo, Santa Fe y Santo Tomé”, precisó. La altura en Recreo es de 3,90; en Santa Fe 2,10.

Mijich también señaló que no se esperan cambios significativos en el corto plazo: “Para las próximas 72 horas estimamos un caudal de entre 400 y 500 metros cúbicos por segundo. La situación no es la que se difundió en algunas aplicaciones”.

Además detalló que el monitoreo contempla el ingreso de agua desde el norte provincial -a la altura de Tostado, proveniente de Santiago del Estero- y los aportes del sistema Golondrina (El Bonete), aunque aclaró que estos caudales no se suman de manera lineal.

Por último, el funcionario pidió a la población informarse por canales oficiales: “Solicitamos a la ciudadanía que se apoye en la información oficial. La Secretaría de Recursos Hídricos emite reportes diarios sobre la altura de los ríos y sus condiciones. Vamos a ser prudentes y alertar en el momento que sea necesario”.