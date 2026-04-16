Reforma en Chaco: buscan prohibir por Constitución nuevos impuestos y subas para inversiones

El Gobierno del Chaco avanzó este jueves con la presentación formal de un proyecto de reforma constitucional que propone prohibir la creación de nuevos impuestos y el aumento de los existentes cuando impacten sobre inversiones productivas, una iniciativa que, de prosperar, modificará el esquema fiscal provincial a largo plazo.

El texto, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, plantea incorporar el artículo 40 bis a la Constitución mediante el mecanismo previsto en el artículo 212, lo que obliga a su tratamiento con mayorías especiales.

Prohibición expresa y alcance amplio

El núcleo de la propuesta establece que no podrán crearse nuevos tributos, ni incrementarse alícuotas ni modificarse bases imponibles que afecten actividades productivas. La restricción alcanza tanto a medidas directas como indirectas, lo que incluye eventuales cambios en la estructura impositiva que impacten sobre inversiones.

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Además, el proyecto introduce una cláusula contundente: cualquier tributo que se establezca en violación de esta norma será considerado “nulo de pleno derecho”.

En esa línea, también se dispone que el Estado deberá devolver de manera inmediata los montos cobrados indebidamente, evitando que los contribuyentes tengan que iniciar reclamos judiciales.

Blinda las reglas fiscales y las eleva a rango constitucional

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que busca impedir que las reglas tributarias puedan modificarse por leyes posteriores, elevando la estabilidad fiscal al máximo rango normativo.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es otorgar “seguridad jurídica” en un escenario de competencia entre provincias por captar inversiones.

Durante la presentación, el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, afirmó:

“El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal. Queremos generar condiciones para atraer inversiones, promover el desarrollo económico y crear empleo genuino”.

También señaló que la medida apunta a enviar “un mensaje claro al mundo” sobre la previsibilidad del esquema fiscal chaqueño.

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Municipios alcanzados y límites a tasas locales

La reforma incluye a los municipios dentro de su alcance. El texto establece que no podrán aplicar tasas o gravámenes que afecten indirectamente a las inversiones protegidas.

La iniciativa busca limitar la creación de tributos locales sin contraprestación efectiva, un reclamo frecuente del sector privado, aunque aclara que se respeta la autonomía municipal dentro del marco constitucional.

El proyecto contempla una excepción: la provincia podrá percibir tributos que eventualmente le sean transferidos por la Nación en un proceso de descentralización fiscal. Sin embargo, fija una condición: no podrá existir duplicación de la carga tributaria sobre el mismo hecho imponible, es decir, el contribuyente no deberá pagar más en términos reales.

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Argumentos del oficialismo

El gobernador Leandro Zdero ya había anticipado la iniciativa en la apertura de sesiones ordinarias, y este jueves fue formalizada por funcionarios del Ejecutivo junto a legisladores del bloque oficialista.

En los fundamentos, el proyecto plantea que la presión tributaria “imprevisible” es un obstáculo para el desarrollo económico y que la reforma permitirá atraer inversiones, generar empleo e impulsar la innovación. “La propiedad, la inversión y la palabra empeñada tienen jerarquía constitucional”, sostiene el documento.

Por su parte, el presidente del bloque “Chaco Puede”, Iván Gyoker, afirmó: “Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños”.

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El proyecto inicia ahora su recorrido en la Legislatura chaqueña, donde deberá reunir las mayorías agravadas que exige la Constitución para su aprobación.