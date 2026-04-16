Intento de femicidio en Corrientes: un hombre apuñaló a su exesposa frente a sus hijos y se dio a la fuga

Una mañana de terror se vivió el miércoles en el barrio Lomas del Mirador, en la zona Norte de la Capital de Corrientes, cuando un hombre identificado como Diego L. atacó a puñaladas a su exesposa en presencia de sus hijos menores de edad.

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El hecho, que estuvo a punto de convertirse en un nuevo femicidio en la provincia, fue contenido gracias a la heroica intervención del actual novio de la víctima.

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle Zaragoza. Según trascendió, el agresor arribó al domicilio bajo el pretexto de visitar a los hijos que tienen en común.

Sin embargo, en un momento de la visita, la situación se tornó violenta: el hombre tomó un cuchillo y abalanzó contra Laura, de 39 años, tomándola del cuello con intenciones de degollarla.

Un testimonio estremecedor

Adrián, la actual pareja de la mujer, fue el encargado de evitar la tragedia. Relató los segundos de desesperación que vivió para intentar que el agresor soltara a la víctima. “Le agarró del cuello con el cuchillo. Le tuve que romper el palo de una escoba en la cabeza para que la suelte”, recordó con crudeza a radio Sudamericana.

Según su testimonio, el atacante gritaba frases de tinte posesivo como “si no estás conmigo no vas a estar con nadie”. Además, Adrián vinculó el comportamiento errático y violento del sujeto con un cuadro de consumo problemático: “Las adicciones le ganaron”, señaló, aunque remarcó que Diego L. ya había manifestado intenciones de este tipo anteriormente.

El trauma de los menores

Lo más desgarrador del caso fue que el ataque se produjo a la vista de los dos hijos de la expareja. Los niños se encontraban en el patio de la casa y, desde allí, observaron el intento de femicidio.

“Le gritaban al padre que se quede quieto”, detalló Adrián, quien logró poner en fuga al agresor tras el enfrentamiento físico.

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Estado de salud y búsqueda

Tras el ataque, Laura fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde recibió las curaciones pertinentes por las heridas de arma blanca. Fuentes médicas confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación, asistida también por equipos de contención psicológica ante el impacto del suceso.

Por estas horas, la Policía de Corrientes despliega un operativo de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad para dar con el paradero de Diego L., quien huyó del lugar inmediatamente después del forcejeo y permanece en condición de prófugo de la Justicia.