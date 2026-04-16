Con cocaína valuada en $22 millones, intentó huir, protagonizó un accidente y lo detuvieron

Una investigación por presunto narcotráfico en Charata derivó esta madrugada en el secuestro de 1,033 kilos de cocaína, una suma millonaria en efectivo y la detención de dos personas que se desplazaban en un automóvil por el barrio San Martín.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata, que había recibido información sobre el ingreso de un vehículo que transportaría estupefacientes.

A partir de esos datos, los efectivos montaron un control en la zona. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó escapar, pero perdió el control del rodado en medio de las condiciones climáticas y terminó en una cuneta.

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Tras el impacto, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue alcanzado y reducido a unos 300 metros del lugar. En el automóvil también fue demorada una mujer de 26 años, quien quedó a disposición de la Justicia junto al conductor.

Durante la requisa del Volkswagen Vento, los agentes secuestraron un paquete con 1.033 gramos de cocaína, además de $5.486.850 en efectivo, tres teléfonos celulares y dos cuchillos.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, la droga incautada equivale a entre 10.000 y 11.000 dosis, con un valor aproximado de $22 millones en el mercado ilegal.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal y se investiga la posible vinculación de los detenidos con una red de distribución de droga en la región.