Impacto en las provincias: Misiones reclamó más de $2.500 millones a la Nación del programa Incluir Salud

El gobernador Hugo Passalacqua solicitó ante el Ministerio de Salud de la Nación la regularización de los pagos adeudados correspondientes a seis meses a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud.

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Deuda de la Nación

La deuda supera los 2.500 millones de pesos y afecta a instituciones, profesionales y familias de toda la provincia, se informó en un comunicado oficial.

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Reclamo a la Nación

Passalacqua comunicó en sus redes sociales el reclamo formulado a las autoridades nacionales por la deuda del mencionado programa.

“Tal como lo hicimos días atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses —por una suma superior a los 2.500 millones de pesos— a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud”.

“Confío en que primará la sensibilidad y que se continuará asumiendo la obligación institucional, en el marco de la ley, para reanudar el programa y dar una respuesta urgente”, agregó el mandatario misionero.

Además, Passalacqua recalcó que “es fundamental que esta situación se resuelva a la brevedad. Son miles de misioneros y misioneras los que hoy están expectantes y necesitan una respuesta”.