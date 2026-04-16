Maslatón: "El plan de Milei lleva a la fundición nacional, al cierre de todo y a la quiebra"

El analista financiero Carlos Maslatón calificó este jueves de “fracaso total” el gobierno del presidente Javier Milei.

Además criticó en diálogo con Nancy Pazos de Radio 10 con dureza la gestión económica de Luis Caputo, a la cual comparó con los planes de la dictadura, y señaló que el mandatario "se cree sus propias mentiras" mientras emite moneda en contra de su propio discurso.

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“Fracaso total”

Cuando se le preguntó si pensó que iba a ser tan “horrible todo”, el consultor respondió: "En ninguno de los dos aspectos que están marcando el fracaso total del gobierno: uno es la política económica y otro es el tema de la corrupción. No esperaba para nada. Primero que nada en política económica él tenía otras ideas. Había sido crítico del ministro Caputo, muy fuerte durante la gestión de Macri".

Respecto al rumbo financiero, el analista destacó la contradicción de haber nombrado a Luis Caputo y vinculó las medidas actuales con procesos históricos traumáticos para la Argentina.

En ese sentido, Maslatón advirtió sobre las consecuencias de repetir esquemas del pasado: "Es la repetición de Macri, que además es la repetición de un viejo plan económico argentino que fue el de Videla y Martínez de Hoz”.

“Fundición nacional” y “cierre de todo”

“Esto conduce inevitablemente a la fundición nacional, al cierre de todo, a la quiebra, al endeudamiento y a un conjunto de obligaciones que después no se pueden pagar, que las aprovechan los que están arreglados con el gobierno durante un tiempo, los que siguen el mensaje oficial pero después la deuda recae sobre el pueblo", analizó.

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“Corrupción”

“Los que más hablan de corrupción acusando a los demás son los que en realidad tienen más ganas de ser corruptos. Y esto es lo que ha quedado demostrado con Milei con las contrataciones públicas, con las coimas que se cobran, con la estafa de Libra. Ahora con el encubrimiento Adorni que es poca plata pero es todo un símbolo", aseguró el consultor.

También rechazó la supuesta disciplina monetaria del Ejecutivo al asegurar que "la cantidad de moneda circulante, la cantidad de depósitos, la cantidad de deuda cuasi fiscal que la mandaron al fisco que funciona como moneda, todo eso se multiplicó por entre cuatro y cinco veces desde que llegó al poder Milei”.

“Ellos han emitido moneda. Por eso vos estás viendo los efectos sobre los precios que recién empiezan a verse", remarcó.

"Que a nadie se le ocurra acelerar la terminación del mandato de Milei. Tiene que llegar al final. Yo quiero que quede como lección de lo que no se puede hacer nunca más. Y quiero que las generaciones que no informadas de lo que fue el proceso militar aprendan de esto. Aprendan de esto porque es nefasto para el país", concluyó Maslatón.