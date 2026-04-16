Murió Hugo Lacava Schell: de campeón con Boca a voz histórica del deporte en Chaco

El exfutbolista y periodista deportivo Hugo Nelson Lacava Schell murió este miércoles en Resistencia a los 70 años, según confirmó su familia. Atravesaba problemas de salud vinculados a la diabetes y, de acuerdo a lo informado, sufrió un infarto.

Radicado desde hace años en la capital chaqueña, Lacava Schell se había convertido en una figura reconocida tanto en el ámbito del fútbol como en los medios de comunicación locales.

De Boca campeón a un recorrido por el fútbol argentino

Nacido el 30 de agosto de 1955 en Conchillas, Uruguay, desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, tras formarse en las divisiones inferiores de Boca Juniors.

Integró el plantel que, bajo la conducción de Juan Carlos “Toto” Lorenzo, conquistó el Metropolitano y Nacional de 1976 y la Copa Libertadores 1977, en una etapa histórica del club.

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Su trayectoria incluyó pasos por equipos de Argentina y el exterior. Jugó en Universidad Católica de Chile y luego en clubes como Temperley, Quilmes, Lanús y Santamarina de Tandil.

En 1986 llegó a Chaco For Ever, donde jugó en Primera División y consolidó un vínculo con la provincia que se mantendría después de su retiro. También vistió las camisetas de Douglas Haig, Talleres de Remedios de Escalada y Sarmiento de Junín, donde se retiró en 1990.

Resistencia, su lugar en el mundo

Tras dejar la actividad profesional, eligió instalarse en Resistencia junto a su familia. Desde allí continuó ligado al deporte, primero como director técnico en equipos locales y luego como comentarista y periodista deportivo.

Su presencia en radios y televisión lo convirtió en una voz habitual del análisis futbolístico en la provincia. En los últimos años trabajó como comentarista en el canal “Somos Uno”.

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Quienes compartieron su trayectoria destacan su perfil cercano, su capacidad para generar vínculos y su permanencia en el ambiente deportivo incluso después de su retiro como jugador.

Problemas de salud en los últimos años

En el plano personal, había atravesado distintos problemas de salud. A la diabetes se sumaron complicaciones en los últimos meses, con episodios compatibles con accidentes cerebrovasculares (ACV) que deterioraron su estado general.

Pese a ese cuadro, se mantuvo activo en los medios hasta donde su situación se lo permitió.