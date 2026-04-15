Choque, incendio y muerte en una ruta de Chaco: un camionero quedó atrapado en la cabina

Una tragedia vial en Villa Berthet dejó como saldo un camionero fallecido y otro herido, tras un violento choque entre vehículos de carga que terminó en incendio. El hecho se registró este martes por la mañana sobre la Ruta Provincial N° 4, a unos cinco kilómetros del casco urbano, en la zona de Cardonal Norte.

De acuerdo al informe de la comisaría local, el siniestro ocurrió cerca de las 7:20, cuando por causas que aún se investigan colisionaron dos camiones que transportaban alimentos balanceados. El impacto fue de tal magnitud que ambos rodados se incendiaron de inmediato, generando una escena crítica.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los conductores logró ser rescatado con vida y fue trasladado de urgencia al hospital local con diversas heridas. En tanto, el otro camionero quedó atrapado dentro de la cabina y murió calcinado producto del fuego.

En medio del siniestro, un tercer camión, un Fiat Cursor 330, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Colorado (Formosa), terminó empantanado a la vera de la ruta tras intentar evitar la colisión.

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Las autoridades indicaron que aún se trabaja en la identificación de los vehículos y de la víctima fatal, mientras interviene la Fiscalía N° 3 de Villa Ángela junto a personal de la División Criminalística. También colabora el municipio local en las tareas operativas.

Durante varias horas, la ruta permaneció parcialmente interrumpida, mientras se desarrollaban las pericias y la remoción de los camiones siniestrados.