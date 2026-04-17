Adorni, además del country, Caballito, Aruba y Punta del Este, también hizo nieve: llevó la familia al Llao Llao

En medio de sus devaneos políticos y judiciales, con investigaciones en marcha inmobiliarias y turísticas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni estuvo este jueves 16 de abril de 2026 con Karina Milei en Vaca Muerta, mientras trascendía que el año pasado también fue a la Patagonia, pero en ese caso a la nieve invernal de Bariloche con su familia, alojados en las lujosas 5 estrellas del Hotel Llao Llao.

Según contó la Noticias Argentinas (NA), todavía como vocero presidencial, específicamente el fin de semana largo 20 al 24 de junio de 2024, el funcionario realizó ese viaje invernal a Bariloche y el valor estimado de ese alojamiento en el Llao Llao superaría los seis mil dólares. Este nuevo periplo se conoce luego que se confirmara que a fines de 2024 el jefe de Gabinete viajó en primera clase, con su mujer y sus dos hijos, a Aruba: estuvo en el Resort Tamarjin, un all inclusive playero desde el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Tamarjin, el resort en Aruba en que Adorni estuvo con su familia dos semanas a principios de 2025.

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En el caso de Aruba la confirmación judicial se conoció este miércoles: según la investigación realizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje costó 1.450 dólares, el grupo familiar habría pagado 5.800 dólares en la aerolínea LATAM y, de acuerdo a los registros migratorios, hicieron escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la paradísica isla en el Caribe.

La confirmación ocurre en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se intenta definir si los gastos del funcionario público coinciden con los ingresos que declaró oficialmente. La Justicia además ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete para rastrear el origen del dinero que usó en estas vacaciones.

Manuel Adorni y su esposa

Adorni a Luis Majul: “En un año y medio lo único que hice fue irme 4 días...”

El tema de los viajes de Adorni obliga a recordar que a mediados de marzo pasado, con Luis Majul en LN el funcionario habló de su vuelo privado de febrero a Punta del Este, señalando "no tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, y agregó en esa ocasión que el dinero salió de sus “ingresos familiares, lo vas a cotejar en la declaración jurada”.

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El periodista insistió con el tema: “¿No es desproporcionado para tu patrimonio y tus ingresos?”. En ese punto, el jefe de Gabinete hizo una declaración que lo complica frente a la información que acaba de conocerse sobre sus viajes a Bariloche y Aruba: “No tengo nada que ocultar, es dinero familiar en una actividad familia, no hay ninguna inconsistencia y creo que, en un año y medio, es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes...”.

Entonces justificó el gasto del vuelo privado a Punta del Este diciendo que “no había mucha diferencia con lo que uno podía pagar en una aerolínea”. Ahora, con los días que se conocieron del Llao Llao en el invierno del año pasado, tiene más explicaciones turísticas para dar.

La investigación por las propiedades

Al margen del tema de los viajes, las investigaciones sobre las propiedades que compró Manuel Adorni siguen avanzando en Tribunales, y se conocieron documentos y registros oficiales, sobre el patrimonio actual del jefe de Gabinete y las dudas sobre si incurrió o no en enriquecimiento ilícito.

El foco en los bienes muestra, según registros oficiales que difundió La Nación que Adorni y su entorno incorporaron nuevas propiedades en este paso por la función pública, sin desprenderse de las anteriores, en un obvio salto patrimonial significativo.

Entre los bienes más relevantes está el departamento en Caballito, y además una casa en un country del conurbano bonaerense, esta última a nombre de su esposa. Ambas adquisiciones se realizaron cuando Adorni ya ocupaba cargos en el Estado.

Uno de los puntos que más preguntas genera es la forma de financiamiento. La compra del departamento, por ejemplo, se habría realizado mediante una hipoteca no bancaria otorgada por una jubilada y una afiliada al PAMI. La operación habría costado US$230.000.

HM/HB