La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba con su familia y analiza el origen de los fondos

La Justicia federal confirmó que Manuel Adorni realizó un viaje a Aruba junto a su grupo familiar en primera clase y ahora busca determinar si ese gasto resulta consistente con sus ingresos declarados. La información fue incorporada al expediente que investiga al actual jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y se apoya en datos concretos aportados por la aerolínea que operó el traslado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, solicitó detalles sobre el viaje y obtuvo una respuesta formal por parte de Latam Airlines, que confirmó tanto el itinerario como las condiciones en las que se realizó. Según consta en la causa, Adorni viajó acompañado por su esposa y sus dos hijos, en un trayecto que tuvo lugar entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los registros indican que el grupo familiar voló con escalas en Perú durante la ida y en Ecuador en el regreso, en un recorrido habitual para ese tipo de destino. Sin embargo, el eje de la investigación no está puesto en el trayecto sino en las características del viaje y su forma de pago.

Las jubiladas prestamistas de Manuel Adorni no recordaban detalles de la operación: "Nunca saben nada"

Uno de los puntos que más atención genera dentro del expediente es que los cuatro pasajes fueron emitidos en primera clase, una categoría significativamente más costosa que las opciones estándar. Cada ticket tuvo un valor de 1450 dólares, lo que arroja un total de 5800 dólares únicamente en concepto de pasajes aéreos. Además, la modalidad de pago también quedó registrada en la documentación remitida por la aerolínea. Se supo que los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo.

Este elemento implica movimientos de divisas que deben ser contrastados con los ingresos declarados por el funcionario.

El viaje se produjo cuando Adorni aún se desempeñaba como vocero presidencial, antes de asumir su actual rol como jefe de Gabinete. Aun así, la investigación abarca su evolución patrimonial en ese período y apunta a reconstruir el nivel de gastos y su correlato con las fuentes de ingreso.

En ese marco, el juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con una serie de medidas de prueba orientadas a profundizar el análisis financiero. Entre ellas, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, lo que permitirá acceder a información detallada sobre cuentas, movimientos y consumos.

Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

Esa decisión habilita a los investigadores a revisar registros bancarios, operaciones en moneda extranjera, gastos con tarjetas de crédito y débito, y cualquier otro indicio que permita establecer la trazabilidad del dinero utilizado. El objetivo es determinar si existen inconsistencias entre el nivel de gasto evidenciado y los ingresos formalmente declarados.

Otro de los aspectos que todavía no fue esclarecido dentro de la causa es el referido a la estadía en el destino turístico.

La fiscalía intenta precisar dónde se alojó la familia durante su permanencia en Aruba y cuál fue el costo de ese alojamiento, un dato que podría ampliar significativamente el monto total del viaje. La reconstrucción de estos gastos forma parte de una estrategia más amplia que busca establecer el perfil patrimonial del funcionario en los últimos años, incorporando no solo este viaje sino también otros movimientos que puedan resultar relevantes para la investigación.

La causa se apoya en documentación concreta y en medidas de prueba que avanzan de manera progresiva.

En este contexto, el viaje a Aruba aparece como un elemento verificable dentro del expediente, con datos específicos sobre fechas, montos, modalidad de pago y composición del grupo familiar.

La información aportada por la aerolínea constituye un insumo clave. No solo permitió confirmar la existencia del viaje sino también precisar el costo individual de los pasajes, el total abonado y la forma en que se realizó el pago, aspectos que resultan centrales para el análisis judicial.

Para Javier Milei la moral no tiene que ver con robar, sino con la ideología

A partir de estos datos, la investigación continúa enfocada en determinar si los gastos detectados pueden ser justificados con los ingresos del funcionario o si, por el contrario, existen elementos que ameriten avanzar hacia una instancia procesal diferente.

Por el momento, el expediente sigue en etapa de recolección de pruebas, con medidas orientadas a completar el cuadro patrimonial y financiero de Adorni. El viaje en primera clase a Aruba, lejos de ser un dato aislado, se integra así a un análisis más amplio que busca establecer con precisión el origen y la evolución de sus recursos económicos.

RG