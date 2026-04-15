Para Javier Milei la moral no tiene que ver con robar, sino con la ideología

Los pronósticos daban cuenta de una inflación de entre el 2,8% y el 3,1%. El ministro Luis “Toto” Caputo había advertido antes de ayer que el dato daba tres o más de tres. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer no fue básicamente ninguna sorpresa. La inflación dio 3,4%, sumando en el trimestre un 9,4% y con diez meses consecutivos sin bajar.

Si miramos la evolución de la inflación en el último año, marzo a marzo, en total se acumuló un 32,6%. Entonces tenemos marzo del año pasado 3,7%, abril 2,8%. Ahí viene el derrumbe de mayo, que queda en este momento no como un punto de inflexión a la baja, sino como una excepción.

Finalmente hoy, si miramos el cuadro, encontramos que el mes de mayo de 2025 fue el dato más bajo de la era Milei: 1,5%. Una excepción. A partir de ahí, la inflación empezó lentamente a subir: junio 1,6%, julio 1,9%, agosto 1,9%, septiembre 2,1%, octubre 2,3%, noviembre 2,5% —es consistente—, diciembre 2,8%, enero y febrero ambos 2,9% y ahora 3,4%.

"La inflación nos repugna": Milei sobre el dato de 3,4% publicado por el INDEC

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el presidente Javir Milei

Dentro de este dato de 3,4% hay algunos puntos para mirar con especial atención. Lo que más subió fue la educación, por la cuestión estacional, me imagino: 12,1%. El transporte subió 4,1%, los servicios de vivienda subieron 3,7% y las comunicaciones subieron 3,5%. Estos rubros han subido por encima del nivel general de inflación. El resto de los rubros han estado iguales o para abajo, pero lo que sí hubo fue un consistente aumento del precio de la carne.

En la ponderación del INDEC, la carne no es un rubro, está dentro de "alimentos". Esa categoría tuvo un dato idéntico al nivel general, 3,4%, pero dentro de ese rubro la carne subió 10,6%. Entonces, naturalmente, si una familia consume más carne que recreación se encuentra con un aumento de precios más significativo. Por eso, la cosa es muy heterogénea y depende de la composición del consumo de cada familia.

En cualquier caso, la educación, la carne, el transporte y eventualmente los combustibles, como consecuencia de la guerra, han elevado este índice a niveles tan altos. Otro dato interesante es que, en el primer trimestre, Argentina tuvo la inflación prevista para todo el año 2026, al menos según el presupuesto nacional.

Milei en AmCham Summit: “Aceptar más inflación para crecer es una basura”

El presupuesto parte de una serie de premisas: cuánto va a estar el tipo de cambio, la inflación, cuánto va a crecer la economía. Al errar el pronóstico de inflación, me imagino que el presupuesto queda completamente desacomodado. Hemos tenido una inflación acumulada de casi el 10%, cuando la previsión presupuestaria anual era de 10,1.

En marzo, la categoría “Alimentos” aumentó un 3,4%, pero dentro de ese rubro la carne vacuna subió un 10,6%

Dólar atrasado, inflación en dólares y distorsión económica en Argentina

Hay algo muy significativo, porque muestra una distorsión que el Presidente refirió ayer. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la evolución de la inflación va para arriba y el precio del dólar para abajo. Vemos cómo el dólar se ha derrumbado.

Tenemos una tremenda inflación en dólares. Las cosas en dólares en Argentina son cada vez más caras. Los exportadores deben estar mirando esto con atención, porque tienen insumos en pesos que suben y recaudan cada vez menos pesos porque el dólar se derrumba.

Además, el ahorro de los argentinos en dólares está siendo carcomido. Esto se llama atraso del tipo de cambio. No digo que sea bueno o malo, pero a mí me resulta que no es muy consistente. Tenemos una economía estancada en muchos sectores, en un escenario de estanflación.

El NEA volvió a liderar la inflación: marcó 4,1% en marzo y acumula 11,5% en el año

¿Qué está pasando en la región? Argentina está segunda, después de Venezuela, que tiene 690% de inflación anual. Después viene Perú, 2,38% en marzo, el más elevado en 30 años. La inflación está subiendo en todo el mundo, no es sólo un fenómeno argentino.

Luego vienen Cuba (219%), Chile (1%), Brasil (0,88%), Paraguay (0,8%), Colombia (0,7%), Uruguay (0,4%) y Bolivia, que tuvo deflación de -0,34%. En el mundo, países de alta inflación como Turquía (30,1%), Haití (25%) o Malawi (24,9%) tienen menos inflación que Argentina en el último año.

Exportaciones agro primer trimestre 2026

Caputo les habló a los empresarios y dijo que la inflación tiene un "certificado de defunción", cosa que no se ha verificado al momento. Afirmó que vienen los mejores 18 o 20 meses en décadas y que vamos a un proceso de desinflación con crecimiento. Ojalá tenga razón, pero hasta el momento, no se está viendo.

Por su parte, Milei también habló ante la AmCham y pidió paciencia. Lo que me impresionó fue que conectó el aumento de la inflación con un "proyecto destituyente" o un golpe de Estado. Dijo que hubo un ataque al corazón del modelo. Es una explicación que puede hacer que los inversores prefieran esperar a ver el desenlace.

Del campo a la góndola: así se forman los precios de los alimentos que presionan sobre la mesa de los argentinos

Luego dijo que "esto", en verdad, no era inflación, sino un reacomodamiento de precios de la carne o derivación de la guerra, y que superado "esto", el aumento de precios tendería a converger a cero. Ofreció un catálogo de teorías citando a Milton Friedman, Robert Lucas Jr. y planteó la noción de la moral como política de Estado.

Parece que tanto el ministro como el Presidente han tomado la idea del doctor Juan Carlos De Pablo: no hay que desesperarse para no tomar malas decisiones. Javier Milei sostiene que quien no piensa como él, es un inmoral, porque no acepta "la verdad revelada" o la evidencia empírica. Para él, la moral no tiene que ver con robar, sino con la ideología.

NG