Roberto Cachanosky: “El personaje Milei complica la economía”

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Roberto Cachanosky cuestionó el rumbo económico y al estilo del Gobierno: “No podemos dejar de reconocer que el personaje en sí complica la política económica”, afirmó. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), advirtió que “no hay una política económica, hay una política financiera” y señaló que la estrategia oficial “está jugando en contra de su propio plan”, en un contexto donde “la lluvia de inversiones no está llegando” y la inflación, según sostuvo, “va a encontrar un piso del que no puede bajar fácilmente”.

Se graduó en Economía en la Universidad Católica Argentina (UCA), es titular de la consultora Cachanosky y editor del informe económico semanal. Se desempeñó como director del Departamento de Política Económica y profesor de Economía Aplicada en el máster de ESEADE. Es autor de los libros Economía para todos y Síndrome argentino.

¿Te resonó, como a mí, esa frase de Milei ayer? “Y si no funciona, no pasa nada, nos volvemos a la actividad privada, en donde no tenemos problema de encontrar trabajo”, para decirlo de alguna manera. ¿Te resonó como una especie de anticipo de algo o de una confesión interna de ese destino?

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Había visto algunas encuestas donde Kicillof no está tan lejos de él en una primera vuelta. Habría que ver qué pasa en la segunda vuelta ahora. Y que no sabemos si no va a aparecer una tercera fuerza que le quite votos también. Entonces, acá se presenta un problema, que es el siguiente: Milei se encargó de cometer el mismo error que cometió, a mi juicio, Juntos por el Cambio, que fue buscar siempre la confrontación con el kirchnerismo. El kirchnerismo o nosotros. Ese es el planteo.

Entonces, a dos años de las elecciones, el tipo que tiene que invertir en la Argentina dice: “Si puede volver el kirchnerismo, espero y no invierto”. Entonces, con esa estrategia política está jugando en contra de su propio plan económico, donde está esperando la lluvia de inversiones, que no le está llegando. Tampoco tenés un tsunami: tenés alguna inversión en energía, minería, pero no tenés un tsunami de inversiones que haga crecer la economía fenomenalmente.

Entonces, yo creo que él está viendo que tiene un problema con la inflación, que se le está yendo, pero sobre todo con la caída del ingreso real de la población, que no le empuja el consumo. Ya van ocho meses seguidos donde la recaudación impositiva aumenta por debajo de la tasa de inflación. El mes de marzo, de acuerdo al Observatorio del Presupuesto del Congreso de la Nación, ya salió el resultado devengado y le dio déficit fiscal en el primario y en el financiero.

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Entonces, se te cae la actividad, se te cae la recaudación, y andá a ver dónde vas a hacer más motosierra o dónde vas a licuar más, y hasta dónde te aguanta la gente. Entonces, me parece que él sabe que está metido en un problema del cual no sale tan fácilmente.

Me encantaría escuchar tu opinión de lo que está pasando con la inflación.

Obviamente está pagando el costo de haber multiplicado por cuatro la base monetaria en todo el tiempo de este gobierno, por más que en los últimos meses haya levantado el pie, acelerado, y esa plata te quedó boyando en el mercado. Entonces, ahí yo lo que noto es que va cambiando de discurso. ¿Te acordás que siempre su discurso era la inflación? Repetía la frase de siempre: “La inflación es, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario”.

Primero dijo que la inflación era consecuencia de la caída de la demanda de moneda por el “riesgo kuka” y por el ataque especulativo que había tenido antes de las elecciones. Es una nueva explicación, para explicar la inflación. Después, ahora está diciendo la guerra. Recuerdo que la guerra empezó en febrero, más o menos, por el conflicto en Medio Oriente. Y la inflación viene subiendo desde junio del año pasado. Así que, está bien: junio es culpa de los “kuka”.

Después pasó, ganó y entre noviembre, diciembre, enero y febrero tuvo también aumento de la tasa de inflación. Ahí no había riesgo kuka, no había guerra. Y entonces ahora es la carne, la educación y la guerra. Entonces, ¿en qué quedó el discurso de que la inflación es siempre y en todo lugar un problema monetario? Yo creo que ahí lo que está mostrando es un discurso que se va acomodando como el de todos los políticos y toda la casta.

Entonces, vos juntás problema inflacionario, la gente que no llega a fin de mes, nivel de actividad que se cae y, encima, afloran casos de posible corrupción, y la gente ya no te da tanto apoyo. Y ahí entrás en un problema serio. Está en un problema que no creo que sea tan fácil de resolver.

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Y la contracción de la economía, esta idea de que el perro se muerde la cola: te baja la recaudación y tenés que volver a ajustar; hacés ajuste, te vuelve a bajar la recaudación. ¿Cómo se explica respecto del discurso del Presidente de que tenemos consumo récord? Me gustaría que, de la manera más didáctica, explicaras por qué el Presidente sostiene que hay consumo récord cuando, por ejemplo, el IVA crece por debajo de la inflación.

El IVA y el impuesto al cheque muchas veces están por debajo de la tasa de inflación. Entonces, ahí hay un dato que es raro, ¿de dónde sacan que hay consumo récord? En rigor que preguntarle a él, si es que te atendiera, pero este consumo récord puede ser que hayas tenido un aumento del consumo, pero con un resultado que tiene que ver con el aumento en la morosidad en las tarjetas de crédito.

O sea, la gente consumió, estuvo consumiendo, usó la tarjeta de crédito, después no la pudo pagar. Y vos fijate que la mora en el pago de las tarjetas de crédito subió fenomenalmente, de la misma manera que subió la mora en los préstamos personales de las familias. Entonces, pudo haber habido algún impulso en el consumo al estilo keynesiano, que él detecta con más crédito en los meses antes de las elecciones, y eso te llevó a que se dispare ahora el impago de tarjetas de crédito y préstamos personales. Deberíamos buscar por ese lado, me parece, la explicación.

Vuelvo con el tema de lo emocional, lo psicológico, el carácter del conductor y la necesidad de hacer correcciones. Pareciera que el Presidente y el propio ministro nos dicen que está todo bien y que no hay que hacer ninguna corrección, y que el ministro dijo: “Comienzan los 18 meses más exultantes de la economía argentina”. ¿Hay ahí, no sé si llamarlo dogmatismo o sectarismo, el problema de no querer hacer correcciones, o por el contrario las hacen todo el tiempo y dicen que no simplemente para la tribuna?

No, yo creo que esto es una improvisación de todos los días. Recién estaba viendo que anuncian que la baja de retenciones va a ser para el segundo mandato de Milei, si es que existe, obviamente. A ver, me hacían una nota y me decían: “No, bueno, no es un problema personal con Milei lo que te lleva a decir este tipo de cosas”. No, yo siempre separo, pero no podemos dejar de reconocer que el personaje en sí complica la política económica.

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Voy a ponerlo de esta forma: si vos estás todo el tiempo descalificando a los tipos que te rodean o echando a tu equipo, no vas a conseguir a los mejores. Hoy esta política económica se limita a ser una política financiera; no hay una política económica. El punto era básicamente si nos están vendiendo humo sobre el futuro. Yo creo que sí, porque la pregunta es: ¿de dónde va a salir ese crecimiento fenomenal y los mejores 18 meses de la historia o de las últimas décadas?

Puede ser que tengas más producción de petróleo, puede ser que te vaya mejor por la minería, puede ser que el campo tenga más producción. Ojo que encarece mucho el campo también, por esto de los insumos, del petróleo, los agroquímicos, etcétera. Pero no veo que esté estallando la construcción, que esté despegando el consumo en el comercio, que la industria esté fantástica. Salieron los datos de la actividad industrial del mes de febrero, y vos mirás el interanual y tenés caídas de más del 20% en varios rubros, como industria automotriz y textil, entre otros.

Entonces, tenés un problema en la industria, en la construcción. La construcción está en el nivel más bajo de la serie histórica. Tenés dos caídas pronunciadas: una en la pandemia y otra ahora. Después se estabilizó un poquito más alto, pero debajo de toda la serie histórica. La construcción está destruida.

Entonces, ¿de dónde va a salir tanta demanda como para que la construcción recupere? Me parece que ahí están teniendo un problema: no quieren reconocer que empezaron con el pie izquierdo y ya no tienen forma de dar vuelta la cosa, por la falta de confianza que ya está generando en la gente.

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Ese tema de la construcción, ¿tiene relación con la sobrevaloración del peso?

Sin ninguna duda. ¿No se acordaban de la época de Martínez de Hoz? Mirá, tengo unos familiares que tenían una casa en Vicente López. En esa época valía un millón y medio de dólares. Después, con la crisis, la terminaron vendiendo en 150 mil. Fijate: el 10% del valor. Te conviene comprar una casa usada. El problema es si tenés que refaccionarla, porque te va a salir caro también.

¿Cuál es tu expectativa entonces respecto de este año?

Yo creo que la inflación puede bajar en los próximos meses, pero va a encontrar probablemente un piso donde ya lo tenía: en el 2%. Me parece que de ese 2% ya no pueden salir, les va a costar bastante. Además, están bajando la tasa de interés para ver si mueven más la economía. Esa baja puede irse a precios. Veo difícil que en agosto la inflación empiece con cero. Incluso que empiece con uno lo veo difícil. Salvo que hagas un ajuste tan brutal que la gente paralice completamente la economía, con lo cual se te cae la recaudación de tal manera que no sé cómo van a resolver el problema fiscal.

O sea, están en un dilema: el combate a la inflación les genera un problema en el superávit fiscal.

Derrumban la economía para que la inflación baje. Y quiere mostrar eso. Ahora, al bajar la inflación, le baja la recaudación. Al bajarle la recaudación, le pega en el flanco fiscal. Y entonces, si le pega en el flanco fiscal, la pregunta ¿Y cómo lo vas a financiar? ¿Quién te financia eso? Están en un problema. Están en un problema que estamos en un problema yo diría. Pero te agrego, las paritarias no te van a aumentar por arriba de la tasa de inflación, no te van a dar un 3%.

¿Y qué creés que tendría que hacer el economista que suceda al actual Toto Caputo?

Ahí vas a tener que generar expectativas positivas fenomenales para atraer inversión. Y ahí entrás en un problema más delicado: la inestabilidad política en la Argentina, los vaivenes, que te hacen imposible proyectar una inversión a largo plazo. Hoy invertís y mañana cambia el gobierno, te sube los impuestos, te regula, te cambia todo. No tenés previsibilidad.

Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Milei ahora? Lo aplauden, pero la plata no llega. Todos los días anuncian un RIGI nuevo, pero la plata concreta no aparece. A mí me tocó verlo: en la época de Menem, un empresario anunció una inversión que sabía que no iba a hacer, pero lo hizo porque el gobierno se lo pidió. Muchas veces la política y la economía se manejan así.

RM/ff