Karina Milei volvió a mostrarse con Manuel Adorni: “sostén” político en plena causa judicial

En un contexto atravesado por la crisis judicial que enfrenta Manuel Adorni, Karina Milei volvió a mostrarse públicamente junto al jefe de Gabinete en Vaca Muerta, en lo que fue interpretado como una nueva señal de respaldo político desde el círculo más cercano del poder.

La imagen conjunta no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la secretaria general de la Presidencia multiplicó sus apariciones con el funcionario, en medio de una estrategia oficial para sostenerlo pese al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.

Karina Milei y Manuel Adorni, durante la recorrida por las instalaciones de YPF en Vaca Muerta.

La investigación sumó en los últimos días nuevas instancias clave. Testimonios en Comodoro Py confirmaron deudas en dólares vinculadas a la compra de propiedades, mientras que la Justicia avanzó con el levantamiento del secreto bancario y fiscal para analizar el origen de los fondos del funcionario. También se incorporaron datos sobre viajes al exterior —incluido un viaje familiar al Caribe— y movimientos patrimoniales que buscan ser esclarecidos.

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A pesar de este escenario, el Gobierno redobló el respaldo. Karina Milei no solo lo acompañó en reiteradas actividades oficiales, sino que previamente se mostró con él en la Casa Rosada y en otras recorridas institucionales. En paralelo, el presidente Javier Milei lo defendió públicamente y lo ratificó en su rol, incluso delegándole responsabilidades clave dentro del gabinete.

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En ese marco político, ambos viajaron a Neuquén para encabezar una agenda vinculada al desarrollo energético, en un intento por retomar la iniciativa de gestión. Durante la visita, participaron de actividades en Vaca Muerta junto a autoridades nacionales, provinciales y directivos del sector.

En medio de esa agenda, YPF recibió el certificado de Marca País Argentina, una distinción que reconoce su papel en la proyección internacional de la economía local y su peso estratégico en el desarrollo energético.

Los equipos técnicos de la empresa petrolera muestran a Karina Milei el funcionamiento de los pozos.

La jornada incluyó además una recorrida por Loma Campana, uno de los principales polos productivos del país, donde las autoridades observaron tareas de perforación y producción, así como sistemas de control remoto que optimizan la actividad desde centros operativos en Buenos Aires y Neuquén.

Del encuentro participaron también el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, entre otros funcionarios.

El gesto político volvió a quedar en evidencia hacia el cierre de la actividad, con nuevas imágenes de Karina Milei y Adorni compartiendo escena, en una puesta que desde el oficialismo buscan instalar como señal de continuidad y cohesión interna.

Sin embargo, el trasfondo sigue marcado por la causa judicial, que continúa sumando elementos y mantiene en tensión al Gobierno, obligado a equilibrar la defensa de uno de sus principales funcionarios con el impacto político de las investigaciones en curso.

LB / EM