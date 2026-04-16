¿En qué en qué ámbito de la vida pública Guillermo Francos puede competir?

El exjefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, dio un reportaje donde habló de Manuel Adorni y dijo: "Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”. Aún así, dijo un par de cosas inapropiadas como “el Jefe de Gabinete está sometido a un acribillamiento mediático”, aunque sostuvo una cosa media ambigua: “el asunto se debe investigar en la justicia” y agregó que él "tiene vocación para ser candidato en 2027”, “tengo la idea de competir", afirmó.

Francos sobre Adorni: "está sometido a un acribillamiento mediático".

¿Francos como heredero del voto porteño?

Entonces empecé a pensar dónde, ¿en qué en qué ámbito de la vida pública Francos puede competir? y yo creo que es en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene al macrismo naturalmente como la fuerza política que ha dominado la ciudad durante 20 años, hasta que apareció justamente Adorni ganando la elección en la ciudad en las elecciones del año pasado, en competencia con Patricia Bullrrich, que también se dice aspira al cargo de jefe de Gobierno, y que está muy bien ponderada en todas las encuestas. Pero claro, acá Adorni ha quedado poco menos que fuera de combate. Si no puede dar una conferencia, tiene dificultades para ir al Congreso, imagínense para ser candidato. Entonces, acá aparece Francos con "Tengo idea de competir."

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

Desafío al "Karinismo": sin permiso ni consenso

Y una reacción que relata Paula Rossi en el diario La Nación, muy interesante, que dice que “hay sorpresa en el karinismo, es decir en Karina Milei, tanto por la crítica de Francos a Adorni, tanto por su coqueteo”, pone Paula Rossi, "con una candidatura en 2027". "La reaparición pública de la jefe de Gabinete en medio de la crisis de su sucesor no fue consensuada con Milei”. Bueno, y si no fue consensuada ¿qué?. La gente puede hacer de su vida política lo que le parezca con independencia de consensuarlo con Javier Milei, siendo que además el mileísmo o el presidente y parte de su gente, han maltratado mucho a Guillermo Francos y lo echaron mal.