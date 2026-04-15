Passalacqua acompañó la presentación de la Constitución de Misiones en formato de lectura fácil

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, asistió este miércoles en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento a la presentación oficial de la Constitución de la Provincia en formato de Lectura Fácil.

"Se trata de una propuesta orientada a garantizar el acceso a la información pública a través de un lenguaje claro y comprensible y está destinada a estudiantes misioneros del nivel secundario", indica un comunicado oficial.

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Constitución de Misiones en formato de Lectura Fácil

"La iniciativa fue desarrollada por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” del Poder Judicial de Misiones y permitirá acceder al contenido de la Constitución mediante un código QR. Este recurso será distribuido en formato plastificado en establecimientos educativos de la provincia, facilitando su consulta en el ámbito escolar, y también estará disponible a través de la página web del Superior Tribunal de Justicia", precisa el documento.

"La propuesta se enmarca en una política institucional vinculada al uso de lenguaje claro en el ámbito judicial, línea de trabajo impulsada por la presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. La presentación se realizó en el marco del programa “Jueces en la Escuela”, impulsado por el Poder Judicial y el Ministerio de Educación de Misiones", agrega el texto.

"Experiencia magnífica"

Durante el lanzamiento, Passalacqua, expresó su satisfacción por la iniciativa y destacó el valor del trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado. En ese sentido, recordó su participación en el programa “Jueces en la Escuela”, al que calificó como una experiencia enriquecedora, ya que permitió generar instancias de diálogo directo con estudiantes de toda la provincia. “Fue un desafío y una experiencia magnífica; aprendimos mucho en ese intercambio con los jóvenes”, señaló.

El mandatario subrayó además la importancia de este tipo de propuestas como oportunidades de formación que no todas las generaciones han tenido y destacó el esfuerzo del Poder Judicial por acercar herramientas innovadoras, como el acceso a la Constitución mediante código QR, lo que consideró una forma moderna y accesible de promover su conocimiento.

“Los chicos van a tener la oportunidad que nosotros no tuvimos en secundaria, tendrán esta herramienta clave que les permite entender y aprender cómo funciona en detalle la constitución. Así que usenla, sean sociedad y sean libres conociendo sus derechos y obligaciones”, agregó.

Además remarcó el rol central de la Constitución como organizadora de la vida en sociedad. “Es la primera columna vertebral, la que nos ordena, la que establece qué podemos hacer, qué no y cuáles son nuestros derechos y obligaciones”, aseguró.

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"No es una letra muerta"

El gobernador también reflexionó sobre la necesidad de conocer y apropiarse de la Constitución, al advertir que muchas veces su desconocimiento limita el ejercicio pleno de derechos y el cumplimiento de obligaciones. “No es una letra muerta, es una herramienta viva que nos abriga, que nos permite crecer como sociedad, resolver conflictos y defender nuestros derechos”, sostuvo, al tiempo que destacó su carácter inclusivo.

Por último convocó a los jóvenes a involucrarse activamente en la construcción de ciudadanía, aprovechando las herramientas disponibles y valorando la posibilidad de acceder a estos contenidos desde una edad temprana. En ese sentido, destacó que el cumplimiento de las normas y la responsabilidad colectiva permiten consolidar un marco de convivencia que “nos abriga, nos protege y nos pone en el camino de ser sociedad”. Asimismo, reflexionó sobre el concepto de sociedad como un entramado de vínculos que requiere compromiso y respeto mutuo. “Sin esa base, sin ese marco, el tejido social se debilita”, advirtió.