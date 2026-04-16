La quinta temporada de Machos Alfa llega a Netflix este viernes 17 de abril a nivel global. La serie, uno de los mayores éxitos recientes de la comedia española, regresa con seis nuevos episodios que vuelven a poner en el centro la crisis de la masculinidad, ahora atravesada por separaciones, problemas económicos y vínculos cada vez más inestables.

Producida por Contubernio Films, la ficción mantiene su fórmula de capítulos breves -de unos 30 minutos- y refuerza su identidad como sátira social anclada en debates actuales, sin abandonar el humor incómodo que la convirtió en un fenómeno desde su estreno en 2022.

Lejos de resolver los conflictos planteados en entregas anteriores, la nueva temporada ubica al grupo de amigos en un punto de crisis generalizada. La convivencia, las relaciones sentimentales y la identidad personal se convierten en campos de batalla constantes, mientras los personajes intentan adaptarse a un mundo que avanza más rápido que sus propias certezas.

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Cómo sigue la trama en la quinta temporada

La quinta temporada plantea un escenario de desgaste en el grupo de hombres en deconstrucción. Tras varios intentos de reinventarse, los protagonistas se enfrentan a una realidad que los desborda y los obliga a tomar decisiones incómodas, muchas veces contradictorias con el discurso que sostienen.

Entre divorcios complejos, custodias compartidas, hipotecas asfixiantes y mudanzas forzadas, surge una idea tan absurda como reveladora: la creación de una especie de comuna masculina bautizada como Pacto Patriarcal, S.L.. El proyecto funciona como una supuesta vía de escape colectiva, aunque rápidamente expone las incoherencias y fragilidades de sus impulsores.

Cada uno de los “machos alfa” atraviesa su propio proceso. Santi se radicaliza en una soltería que promete libertad, pero que pronto muestra sus límites. Su rechazo a los vínculos tradicionales choca con una necesidad emocional que no logra resolver.

La quinta temporada de "Machos Alfa" llega este viernes 17 de abril.

Pedro, en cambio, se embarca en una nueva relación sentimental. El intento por reconstruir su vida amorosa lo enfrenta a contradicciones profundas entre lo que cree ser y lo que efectivamente puede sostener en la práctica.

Luis atraviesa el desgaste emocional de un divorcio que lo obliga a replantearse su identidad, su rol familiar y sus certezas más arraigadas. El proceso legal y afectivo se convierte en una de las líneas narrativas más tensas de la temporada.

Raúl, por su parte, se pierde en una espiral de deconstrucción personal que afecta todos los aspectos de su vida. Las dudas existenciales, lejos de ordenarlo, profundizan su confusión y generan fricciones constantes con su entorno.

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Del otro lado, Luz, Daniela y Esther también transitan su propio caos. La temporada las muestra atravesando citas desastrosas, un inesperado OnlyFans de pies y hasta un retiro orientado a la “recuperación de la feminidad”, completando un retrato coral donde nadie queda al margen del derrumbe.

Elenco, producción y el futuro de “Machos Alfa”

La quinta temporada marca el regreso completo del elenco principal, encabezado por Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. A ellos se suman nuevas incorporaciones como María Adánez y Diego Martín, que introducen conflictos inéditos y nuevas dinámicas en la historia.

También continúan en esta etapa Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd, ampliando el universo narrativo de la serie y reforzando las subtramas que rodean al grupo central.

"Machos Alfa" está protagonizada por Fernando Gil (Pedro), Raúl Tejón (Raúl), Fele Martínez (Luis) y Gorka Otxoa (Santi).

La dirección de la temporada está a cargo de Laura Caballero, quien además creó la serie junto a su hermano Alberto Caballero. La producción vuelve a estar en manos de Contubernio Films, sello habitual del dúo creativo.

Uno de los datos más relevantes es que Netflix ya confirmó una sexta temporada, incluso antes del estreno de la quinta. Tras los sólidos números de audiencia de la cuarta entrega -que ubicaron a la serie en el top 10 en España-, la plataforma decidió avanzar con una estrategia de producción continua.

RV/ff