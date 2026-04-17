Encuesta: el 60% cree que Javier Milei no controla la inflación y el respaldo entre sus votantes cayó 21 puntos

Una encuesta de la consultora QMonitor, realizada en marzo, reveló que el 60% de los consultados considera que el gobierno de Javier Milei no está logrando controlar la inflación, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales respecto al 51% registrado en febrero.

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El estudio se llevó a cabo de manera online entre el 5 y el 25 de marzo, sobre un universo de personas mayores de 18 años en condiciones de votar, con un total de 1.576 casos efectivos. En ese marco, el relevamiento mostró que el nivel de aprobación alcanza apenas el 27%, lo que refleja que por cada tres opiniones negativas, una resulta positiva.

Fuente: QMonitor

Además, un 13% de los encuestados respondió “no sabe” al ser consultado sobre si el Gobierno está logrando controlar la inflación.

Caída en el respaldo entre votantes de Milei

El informe también segmentó las respuestas según afinidad política. Entre quienes se identifican como votantes de Javier Milei (Mileistas), el 63% considera que el Gobierno está logrando controlar la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que el 9% opina lo contrario y el 28% no tiene una posición definida.

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Sin embargo, el dato más relevante es la caída intermensual: en febrero, el 84% de los votantes oficialistas respaldaba la gestión en este punto, lo que implica una baja de 21 puntos porcentuales en marzo.

Entre los votantes del PRO, creció la percepción negativa. El rechazo pasó del 66% en febrero al 72% en marzo, mientras que el nivel de aprobación descendió del 31% al 25%.

Fuente: QMonitor

Por su parte, los votantes de la UCR registraron la mayor caída en el respaldo. En febrero, el 82% consideraba que el Gobierno estaba controlando la inflación, pero en marzo ese porcentaje se redujo al 43%, una baja de 39 puntos. En paralelo, la opinión negativa escaló del 9% al 54%.

En tanto, entre los votantes opositores, tanto del PJ-K como de la izquierda, los niveles de rechazo se mantienen estables y por encima del 98% en ambos meses.

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La inflación de marzo y la comparación histórica

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, el valor más alto de los últimos 12 meses.

Además, se trata del décimo mes consecutivo sin registrar una desaceleración. En el primer trimestre del año, el índice acumuló un 9,4%, con subas del 2,9% tanto en enero como en febrero.

Inflación durante la gestión de Alberto Fernández

Al comparar con gestiones anteriores, en marzo de 2022 —tercer año del gobierno de Alberto Fernández— la inflación mensual fue del 6,7%, con un acumulado del 16,1% en el primer trimestre. En ese período, enero registró un 3,9% y febrero un 4,7%.

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En tanto, durante el gobierno de Mauricio Macri, en marzo de 2018 la inflación fue del 2,3%, mientras que el acumulado del primer trimestre alcanzó el 6,7%. En los meses previos, los aumentos habían sido del 1,8% en enero y del 2,4% en febrero.

GZ