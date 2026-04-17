Ramiro Tosi analizó la inflación: “Los principales aumentos fueron educación, tarifas y transporte”

La inflación de marzo volvió a ubicarse en el centro del debate económico tras acelerar al 3,4%, luego de dos meses consecutivos en 2,9%. Según explicó el economista Ramiro Tosi, el aumento responde a factores puntuales, aunque también deja en evidencia tensiones que siguen presentes en la economía argentina.

En diálogo con Canal E, el especialista detalló que el dato estuvo impulsado por una combinación de precios estacionales, subas tarifarias y el impacto del petróleo. “Los principales factores fueron educación, tarifas y transporte”, señaló.

Qué explicó la suba de la inflación

El rubro educación fue uno de los más determinantes, con un incremento del 12,1%, en línea con su comportamiento estacional. A esto se sumaron los aumentos en vivienda, agua y electricidad, que reflejan el proceso de actualización de tarifas.

Además, el alza del petróleo impactó directamente en el transporte, que duplicó su variación mensual. “El transporte pasó del 2% al 4%”, explicó Tosi, marcando el peso que tuvo este componente en el índice general.

Dólar en baja y tensiones en la competitividad

Otro de los ejes de la semana fue la evolución del dólar, que mostró una tendencia bajista y alcanzó niveles que no se veían desde hace seis meses. El tipo de cambio mayorista se ubicó en torno a los $1.350, en un contexto donde el Banco Central continúa comprando divisas.

Sin embargo, Tosi advirtió sobre los efectos de esta dinámica. “En términos reales el dólar se apreció significativamente”, sostuvo, lo que puede generar problemas de competitividad para sectores exportadores industriales.

En ese sentido, consideró que el Gobierno debería administrar el ritmo de apreciación cambiaria para evitar impactos negativos en la actividad.

El rol del FMI y la acumulación de reservas

El economista también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la necesidad de contar con desembolsos en el corto plazo. Según explicó, el Gobierno espera acceder a unos USD 1.000 millones para afrontar vencimientos inmediatos.

Además, destacó que la acumulación de reservas viene siendo uno de los puntos positivos, con compras cercanas a los USD 6.000 millones en lo que va del año, algo que incluso fue valorado por el organismo internacional.

Superávit fiscal bajo presión

En materia fiscal, el Gobierno logró sostener el superávit primario, aunque empiezan a aparecer tensiones. Durante el primer trimestre del año, el resultado primario alcanzó el 0,5% del PBI, mientras que el financiero se ubicó en 0,2%.

No obstante, Tosi advirtió que la caída de los ingresos complica el panorama. “Los ingresos tributarios caen un 5% en términos reales”, explicó, lo que obliga a profundizar el ajuste del gasto para cumplir las metas.

Este contexto ya generó conflictos en sectores como el transporte, el sistema universitario y el PAMI.

Medidas del Banco Central y crédito

Por otro lado, el Banco Central implementó nuevas medidas para mejorar la liquidez del sistema financiero y facilitar el acceso al crédito.

Entre los cambios, se redujo el requisito de encajes diarios y se creó una ventanilla de liquidez para asistir a los bancos. “Esto busca estabilizar las tasas de corto plazo”, indicó Tosi.

El objetivo es que esta mayor previsibilidad se traduzca en una baja del costo del crédito, que actualmente sigue en niveles elevados, especialmente para individuos.

Inflación mayorista y construcción

Finalmente, el economista analizó el comportamiento de los precios mayoristas, que también registraron una suba del 3,4% en marzo.

El principal factor fue el aumento del petróleo crudo, que avanzó cerca de un 27% en el mes. En paralelo, el costo de la construcción mostró una aceleración, impulsada principalmente por el incremento en la mano de obra.

En este contexto, Tosi concluyó que, si bien algunos factores podrían moderarse en los próximos meses, la dinámica inflacionaria sigue condicionada por variables clave como tarifas, tipo de cambio y costos energéticos.