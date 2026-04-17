Salvador Femenia: “Las PyMEs no están teniendo escala de ventas para financiar los costos”

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Salvador Femenia, dialogó con Canal E y evaluó que el consumo en Argentina continúa mostrando señales de debilidad.

Femenia describió el escenario: “Continúa como viene de 11 meses para atrás”. Si bien la caída se moderó respecto a meses anteriores, la tendencia no se revierte: “Con la única diferencia que veníamos cayendo a un 4,8, 5,6 en los meses anteriores, y este mes la caída fue un poco más atenuada. 0,6% interanual, con un 0,4% intermensual”.

Dónde se observó el repunte del consumo

El leve alivio estuvo impulsado por factores estacionales: “Atenuado bastante por las compras por el inicio del ciclo lectivo”. Sin embargo, el dato clave es que esto no alcanza para cambiar el rumbo: “De todos modos, no alcanzó este impulso para dar vuelta la tendencia”.

El deterioro del consumo está directamente vinculado al poder adquisitivo. En este contexto, Femenia explicó que, “realmente el 3,4% de aumento del costo de vida agrega un poquito más de atraso en los salarios”.

Preocupación por el atraso de los salarios

Además, advirtió sobre un problema estructural: “Llevamos casi un año de paritarias limitadas, con lo cual, se va acumulando un atraso en los salarios que no se recupera”. A esto se suma el aumento de costos fijos: “Con mayor costo de los servicios públicos venimos con la misma problemática que fue lo que inició este recorrido de baja de consumo”.

Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por esta dinámica. Según el entrevistado: “Todo un poco afecta directamente a las PyMEs, que es la que tiene la mayor problemática”. Y detalló el núcleo del problema: “La que dan empleo, la que tienen que sostener la estructura, la que en este momento no están teniendo escala de ventas para financiar los costos”.

El contexto financiero también limita la recuperación. Asimismo, destacó la necesidad de medidas específicas: “Se va a necesitar un plan para terminar o refinanciar todas estas deudas que hay con tarjetas de crédito y con billeteras virtuales”.