Tecnología y arte: “La inteligencia artificial está produciendo magníficas obras de arte, pero también está produciendo estragos”

El vínculo entre arte y tecnología vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural argentina. En el marco de una nueva exposición en el Fondo Nacional de las Artes, el especialista, Juan Antonio Lázara, en contacto con Canal E, analizó cómo la innovación tecnológica redefine la producción artística y abre nuevas oportunidades para creadores y emprendedores.

Juan Antonio Lázara planteó una idea clave para entender el presente: “La tecnología nos viene acompañando en la humanidad desde la prehistoria, cada vez que hay un adelanto tecnológico impacta en el arte”.

El impacto de los avances tecnológicos en el arte

Para graficarlo, recorrió distintos hitos históricos: “Cuando el hombre aprendió a tallar la piedra hubo un avance y luego cuando aprendió a pulir la piedra un gran avance”. Sobre la misma línea, sumó ejemplos más cercanos: “Cuando en el siglo XIX se empezó a usar el piano que superó al clavicordio hubo otro avance”.

En esa línea, Lázara sostuvo que el fenómeno actual no es una excepción: “Hoy día que está la inteligencia artificial y que está la robótica y que está la informática también ha impactado en la producción de nuestros artistas”.

Las consecuencias del uso de la IA

Uno de los puntos más relevantes fue el rol de la inteligencia artificial en la creación artística. En este contexto, afirmó que, “la inteligencia artificial está produciendo magníficas obras de arte, pero también está produciendo estragos”.

En particular, advirtió sobre un fenómeno de repetición estética: “Ya nos empezamos a aburrir de la serie, todos los argumentos son iguales, todas las fotografías igual”.