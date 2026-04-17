Las repercusiones de la lluvia de dólares: “Hay un riesgo y es que al dólar, en vez de buscarle un techo, haya que buscar un piso”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, analizó que la economía argentina atraviesa un escenario paradójico: mientras el Gobierno acumula divisas y sostiene un tipo de cambio estable, crecen las dudas sobre el impacto real en la producción y el empleo.

Tristán Rodríguez Loredo planteó una contradicción central: “Suena paradójico que nuestro país, a un año de haber tenido una crisis cambiaria, un año más tarde, el Gobierno no para de comprar divisas”. Este giro responde a un fuerte ingreso de capitales impulsado por sectores exportadores y nuevas inversiones.

Los riesgos que giran en torno al dólar

Sin embargo, alertó que este flujo puede transformarse en un problema estructural: “Hay un riesgo adicional, que es que el dólar, en vez de buscarle un techo, haya que buscar un piso”.

Según explicó Loredo, el ingreso de dólares no proviene solo del agro, sino también de sectores estratégicos: “Hablamos de sectores como energético, el petrolero, el gasífero, minería, además del sector agropecuario”. Esta dinámica genera un nuevo desafío: administrar la abundancia sin afectar la competitividad interna.

En qué consiste la economía de 2 velocidades

Uno de los conceptos clave es la fragmentación económica. En este contexto, describió este fenómeno con claridad: “Entramos en lo que se denomina la economía de dos velocidades”.

Por un lado, sectores exportadores dinámicos que atraen inversiones; por otro, actividades que pierden terreno frente a las importaciones: “Empieza a haber problemas de ocupación en algunos sectores, especialmente en los sectores urbanos”. Esta brecha, según el entrevistado, refleja un cambio profundo en la estructura productiva, donde no todos los sectores logran adaptarse al nuevo esquema.

Respecto al tipo de cambio, fue cauteloso. Ante la pregunta sobre si el dólar ya encontró un piso, señaló: “Hay ciertos controles de capitales que hacen que haya una demanda menor para el tipo de cambio”.