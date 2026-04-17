Antes de ser funcionario, Manuel Adorni recibió plata de Marcelo Grandio durante un año

La Justicia federal incorporó nuevas pruebas en la causa que investiga si el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio financió un viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su familia. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, sumó registros de transferencias bancarias previas entre ambos.

Según consta en la causa, se trata de diez transferencias realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 desde la productora de Grandio hacia Adorni, antes de su ingreso a la función pública. Los montos incluyen operaciones de 50.000 pesos, 60.000 y cuatro de 121.000 pesos, entre otras. El total llega a 1.670.900 pesos.

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Más allá de los montos, la investigación, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, analiza estos movimientos como indicio de un vínculo previo entre ambos, que posteriormente derivó en la contratación de la productora Imhouse por parte de la TV Pública. En ese marco, también se evalúa si el viaje a Uruguay pudo haber constituido una dádiva.

Las transferencias se registraron entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023, período en el que Manuel Adorni asumió como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei. La información surge de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y fue incorporada al expediente tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

Una captura de video de la escena del vuelo a Punta del Este

Las transferencias de Grandio a Adorni

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la productora Imhouse realizó los envíos a una cuenta del Banco Galicia a nombre de Adorni. La primera operación data de diciembre de 2022, cuando se acreditaron 110.000 pesos en dos transferencias de 50.000 y 60.000 pesos.

Luego se registró, en líneas generales, una transferencia mensual. Las siguientes operaciones corresponden a mayo, junio, julio y agosto de 2023, por 121.000 pesos cada una. En septiembre, octubre y noviembre, en tanto, la productora transfirió 157.300 pesos mensuales. La última transferencia data de diciembre y es por el monto más elevado: 605.000 pesos.

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El total percibido por Adorni de parte de Grandio asciende a 1.670.900 pesos. El motivo del pago no está claro, pero para los investigadores constituye una prueba más del vínculo estrecho y permanente entre ambos.

No obstante, con el objetivo de determinar el origen de esos fondos, en los tribunales de Comodoro Py evaluaban solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las facturas que respalden las transferencias.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni: un vínculo estrecho y permanente

Los pagos a Adorni cesaron al momento de su asunción como secretario de Comunicación. Pero cuatro meses después, Grandio comenzó a desempeñarse como proveedor del Estado nacional. En abril de 2024, la productora firmó el primero de los seis contratos con la TV Pública y Radio Nacional; ese acuerdo inicial fue con la radio.

Tanto la TV Pública como Radio Nacional dependen de la Secretaría de Comunicación, que entonces estaba bajo la órbita del actual jefe de Gabinete.

LT