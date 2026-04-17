En “QR!”, Franco Bartolacci advirtió: “Si no hay respuestas, vamos a convocar a una manifestación nacional en mayo”

En el programa “QR!” de Canal E, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, hizo un fuerte diagnóstico sobre la situación de la universidad pública en la Argentina. Advirtió que el sistema atraviesa un momento “muy delicado” y que, si no hay respuestas del Gobierno, podrían convocar a una nueva movilización nacional en mayo.

El dirigente destacó el impacto de las jornadas federales realizadas en todo el país, con actividades durante 24 horas. “Fue extraordinario lo que pasó en todas las ciudades donde hay universidad pública”, aseguró. Y explicó que el objetivo fue mostrar el trabajo cotidiano del sistema científico y educativo, pero también alertar sobre el deterioro actual.

“Si no aparecen respuestas urgentes, esa potencialidad empieza a apagarse”, remarcó. Según detalló, la caída de los recursos ya afecta el funcionamiento diario de las instituciones y pone en riesgo su continuidad.

La crisis presupuestaria y el reclamo salarial

Bartolacci fue concreto con los números. “Las transferencias al sistema universitario cayeron un 45% desde 2023”, afirmó. Esa baja impacta en todos los niveles. Y señaló que la situación más urgente hoy es la de los salarios docentes.

“Hay docentes que cobran poco más de 150.000 pesos por mes”, explicó. Y agregó que más del 60% de la docencia universitaria gana menos de 600.000 pesos. “Es inexplicable”, dijo.

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Además, cuestionó la falta de respuestas oficiales. Contó que presentaron reclamos en la Justicia por el incumplimiento de la ley de financiamiento y pidieron la convocatoria a paritarias. “Necesitamos respuestas”, insistió.

En ese contexto, lanzó una advertencia: “Si no hay respuesta en los próximos días, vamos a convocar a la sociedad a una manifestación nacional en mayo”.

El valor de la universidad pública y el apoyo social

Más allá del conflicto, Bartolacci puso el foco en el rol de la universidad pública. Destacó que garantiza acceso a la educación superior sin importar el origen social y la definió como una herramienta clave de movilidad social.

“Si no fuera por la universidad pública, muchos no podríamos haber llegado a ser profesionales”, contó. Y remarcó que todos los días se realizan tareas que impactan de forma directa en la vida de la gente, desde atención médica hasta asistencia técnica.

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También valoró el acompañamiento social. “Lo público es relevante porque para mucha gente es lo único que existe”, señaló. Y destacó la unidad del sistema universitario, con docentes, no docentes y autoridades trabajando en conjunto.

Para cerrar, dejó un mensaje claro. “Nuestra responsabilidad es sostener el sistema universitario en pie”, afirmó. Y planteó que el desafío es doble: defenderlo y, al mismo tiempo, adaptarlo a los cambios del mundo actual.

LB