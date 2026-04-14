15 universidades respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para acabar con las arbitrariedades a la hora de elegir jueces

A través de un comunicado, rectores de 15 universidades apoyaron la iniciativa que promueve la Corte Suprema de Justicia buscando conseguir un método más eficiente y claro a la hora de elegir magistrados, transparentando lo máximo posible los concursos públicos.

Según Clarín, el texto expresa: “Desde el ámbito universitario, valoramos especialmente que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”.

La Corte Suprema de Justicia presentó, a finales del mes pasado, un proyecto destinado a quitar la discrecionalidad al momento de escoger jueces nacionales, buscando apoyar a candidatos que tuvieran los méritos profesionales, educativos y morales necesarios para estos cargos.

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Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz

Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, integrantes de la Corte Suprema, fueron los encargados de presentar esta iniciativa bajo el nombre de “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”. Horacio Rosatti no firmó porque ocupa la posición de presidente del Consejo de la Magistratura y deberá votar cuando se debata el tema.

La corporación judicial resiste los cambios propuestos por Lorenzetti y Rosenkrantz

El comunicado de los rectores pide a las autoridades que le den un “pronto tratamiento” a esta iniciativa porque “su aprobación en forma integral permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos. Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, conforme al mandato fundacional de nuestra Constitución”.

Firmaron el comunicado:

- Andrés Aguerre SJ, Rector de la Universidad Católica de Córdoba.

- Carlos I. Salvadores de Arzuaga, Rector de la Universidad del Salvador.

- Eduardo Sisco, Rector de la Universidad Museo Social.

- Federico Fanjul, Rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán.

- Gastón O´Donnell, Rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

- Héctor Sauret, Rector de la Universidad de Concepción del Uruguay.

- José Luis Ghioldi, Rector de la Universidad de Belgrano.

- Juan Carlos Mena, Rector de la Universidad FASTA.

- María Laura Simonassi, Rectora de la Universidad Católica de Cuyo.

- Martín De Palma, Rector de la Universidad Católica de Santa Fe.

- Norberto Porto Lema, Rector de la Universidad de Morón.

- Paulo Falcón, Rector de la Universidad CAECE.

- Ricardo Popovsky, Rector de la Universidad de Palermo.

- Rita Gajate, Rectora de la Universidad Católica de la Plata.

- Tomás Guillermo Rueda, Decano de la Universidad Blas Pascal.

Horacio Rosatti

La propuesta de la Corte Suprema para reformar la selección de jueces y así limitar la discrecionalidad política

La Corte Suprema de Justicia presentó a fines de marzo la reforma para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales que está siendo estudiada por el Consejo de la Magistratura. Según este nuevo formato, el proceso de selección se hará a través de exámenes con más rigurosidad a la hora de dar los puntajes y una administración técnica en los concursos.

El Consejo de la Magistratura define las situaciones de los jueces Díaz Lacava y López

Este reglamento fue enviado al Plenario del Consejo de la Magistratura para que lo estudiaran y además se notificó del proyecto a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, y a las Cortes Supremas provinciales. Para que este nuevo reglamento pueda entrar en vigencia, el cuerpo deberá lograr mayorías agravadas cuando se realice la votación definitiva.

HM/DCQ