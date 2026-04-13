La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina reclama por la paridad de género ante el Consejo de la Magistratura

En un contexto de creciente tensión institucional, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó este 13 de abril de 2026 una nota formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. El documento, dirigido a su presidente, el Dr. Horacio Rosatti, manifiesta una "profunda preocupación" por el nuevo proyecto de reglamento de concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada N°4/2026. La asociación advierte que la nueva normativa omite la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de candidatos, lo que representa un retroceso frente al régimen de paridad vigente hasta el momento.

Según la entidad, el nuevo esquema altera criterios de evaluación y composición de los órganos intervinientes, pero omite garantizar la inclusión de mujeres en una instancia clave del proceso de designación: "La eliminación de la participación de mujeres en la terna adquiere especial gravedad, en tanto elimina una de las pocas instancias que operaba como garantía concreta", advierten.

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De acuerdo con el documento, el régimen vigente —establecido por la Resolución 266/2019— contemplaba mecanismos concretos para asegurar la participación femenina tanto en etapas previas, como entrevistas, como en la integración final de las ternas. El proyecto actual, en cambio, traslada la cuestión de género al plano general del procedimiento, sin asegurar resultados en términos de representación.

La AMJA sostuvo que este cambio “no puede ser considerado neutro”, ya que elimina una herramienta directa de incidencia en el acceso a cargos judiciales. En su argumentación, advirtió que reemplazar esa garantía por mecanismos indirectos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento decisivo del proceso de selección.

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El planteo también se apoya en la situación estructural del Poder Judicial argentino, donde —según señala la entidad— las mujeres continúan subrepresentadas, especialmente en cargos jerárquicos y espacios de decisión. Este fenómeno, identificado como “techo de cristal”, es considerado un dato objetivo que debe ser atendido por las políticas públicas.

En ese marco, la AMJA solicitó al Consejo de la Magistratura que revise el alcance de la reforma y evalúe restablecer mecanismos que aseguren la participación femenina en la conformación de ternas, como parte de una política sostenida de igualdad sustantiva en el ámbito judicial.

Además, la asociación recordó que impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.

Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura

Propuesta legislativa complementaria

En paralelo al reclamo administrativo, AMJA informó que ha impulsado un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Dicha iniciativa busca establecer una medida de acción positiva que impida la conformación de tribunales colegiados integrados exclusivamente por personas de un mismo género, amparándose en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

La nota firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, subraya la subrepresentación femenina en los niveles jerárquicos superiores del Poder Judicial argentino. Este fenómeno, conocido como "techo de cristal", es un dato objetivo de la realidad institucional que, según la organización, no puede ser ignorado al legislar.

GD/ML