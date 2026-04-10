Sorpresiva visita de Rosatti al Consejo de la Magistratura durante la discusión por el nuevo reglamento de concursos

Este jueves, mientras las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo de la Magistratura comenzaban a tratar el proyecto de la Corte Suprema de Justicia para modificar el reglamento de concursos para jueces nacionales y federales, el presidente del Máximo Tribunal y del Consejo, Horacio Rosatti, sorprendió con su visita a la reunión. “Vamos a trabajar con el consenso de todos”, sostuvo Rosatti.

La propuesta de la Corte para modificar el reglamento de concursos lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti pero no de Rosatti. “La Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, dijo Rosatti que se presentó apenas iniciada la reunión en el edificio de la calle Libertad al 700. El titular de la Corte y del Consejo agradeció “la prontitud” con la que los consejeros se abocaron a tratar el proyecto, que presentó la Corte el 30 de marzo.

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Con un fuerte respaldo institucional, la Corte presentó su proyecto con nuevas reglas para la selección de jueces

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (al Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”, sostuvo Rosatti.

Al iniciar la reunión, el camarista Alberto Lugones, representante de los jueces en el Consejo, planteó que “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas” pero aclaró: “No voy a firmar nada a libro cerrado”.

El representante del Poder Ejecutivo, el flamante viceministro de Justicia Santiago Viola, dijo que veía “una ansiedad desmedida en la votación urgente que no se condice con las necesidad específicas del Consejo”. Viola sostuvo que el organismo que selecciona y juzga a los jueces “viene trabajando bien y sacando la mayor cantidad de ternas para sacar las vacantes que tiene”. “No veo un problema ahí”, planteó.

Quién es Santiago Viola, el influyente operador que asume junto a Mahiques

“Haremos un análisis profundo de todos los proyectos porque fueron los consejeros los que vieron las deficiencias o cosas para mejorar. Yo lo que veo es un aporte y un consejo que nos ofrece la Corte, pero no es un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero”, advirtió Viola, planteando al menos un matiz respecto de la postura de la Corte Suprema.

El viceministro de Justicia, segundo de Juan Bautista Mahiques y que reemplazó a Sebastián Amerio, recordó que trabajó en el Poder Judicial como empleado y prosecretario y “después del otro lado”. “Hay una gran cantidad de jueces que cumplen su función correctamente y tienen la idoneidad”, dijo.

Juan Bautista Mahiques envía señales a la "familia judicial"

El plenario de comisiones anunció que se fijará una nueva reunión para escuchar las posiciones de los representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

En la reunión de este jueves participaron los consejeros Alberto Lugones (a cargo de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (a cargo de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (conectada por zoom); los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley (conectada por zoom).

Los pliegos de más de 70 jueces ingresaron al Senado

La reunión del Consejo de la Magistratura se dio el mismo día que el Senado convocó a una sesión en la que ingresaron más de 70 pliegos de jueces. Así, las propuestas del Ejecutivo tomaron estado parlamentario. La intención del oficialismo sería convocar a las audiencias públicas a los candidatos durante la primera semana de mayo.

Las vacantes en el Poder Judicial suman más de 300 entre jueces nacionales y federales, fiscales y defensores oficiales.

En la sesión de este jueves se cumplió con el paso reglamentario de informar a los senadores el Curriculum Vitae de los candidatos propuestos. A partir de ahora la Comisión de Acuerdos del Senado podrá poner en marcha su tratamiento legislativo.

Entre los pliegos que envió el Ejecutivo está el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti, que había quedado primero en la terna aunque otro postulante sacó mejor resultado en el exámen teórico. También figura Ana María Cristina Juan, propuesta para un juzgado federal de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que están denunciados el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Entre las propuestas del Ejecutivo también figura María Julia Sosa, Secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo de Julián Ercolini, uno de los magistrados que formó parte del viaje a Lago Escondido.