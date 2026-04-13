Pablo Toviggino recusó al juez Diego Amarante por "enemistad manifiesta" en la causa por evasión

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, presentó una recusación formal contra el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, con el objetivo de apartarlo de la causa donde se lo investiga por la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos en conceptos de aportes previsionales. El dirigente realizó la presentación en primera persona, denunciando una "enemistad manifiesta" y un supuesto plan de hostigamiento mediático en su contra. El pedido surge luego de que el magistrado dictara su procesamiento, junto al de Claudio "Chiqui" Tapia, y ratificara medidas restrictivas como la prohibición de salida del país.

Carrió sobre el caso Adorni: "Es una película de Almodóvar sobre la corrupción, ¿a quién se le ocurre ir en avión privado a Punta del Este?

La causa, que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina. Todos fueron procesados por el juez Amarante bajo la acusación de haber implementado un esquema de pago tardío de obligaciones previsionales e impositivas, con el objetivo de obtener beneficios financieros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su resolución, el magistrado sostuvo que los imputados “pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios”, lo que les habría permitido acceder a ventajas económicas derivadas del incumplimiento. Como parte de las medidas, dictó embargos por $350 millones y ratificó la prohibición de salida del país para Toviggino y Tapia.

La recusación y los argumentos de “enemistad”

El planteo de Toviggino se apoya en tres ejes que, según su defensa, configuran una situación de parcialidad. Uno de los principales argumentos refiere a un episodio ocurrido el día de su indagatoria, cuando el juez le negó retirarse del edificio por una puerta alternativa para evitar la exposición mediática.

“Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva”, sostuvo el dirigente en su presentación judicial. Y agregó: “No puedo seguir simulando distracción y no puedo callar por segunda vez, debiendo actuar en resguardo de las garantías que me asisten”.

La respuesta de Amarante

El juez Amarante rechazó de plano los argumentos. En su informe, señaló que la negativa a permitir una salida diferenciada respondió a criterios de seguridad previamente establecidos y cuestionó el accionar del propio imputado.

“Evidenciando un cuestionable desprecio a la institucionalidad, el orden y la autoridad”, afirmó el magistrado al referirse al intento de ingreso con un vehículo a un área no autorizada. También recordó que el propio Tapia expresó durante su indagatoria “su deseo de no recibir tratos privilegiados”.

En cuanto al resto de los planteos, Amarante sostuvo que no existe causal objetiva para apartarlo del expediente y consideró que la recusación responde a una disconformidad con sus decisiones. “No denota una arbitrariedad y/o una falta de imparcialidad”, concluyó.

Lo que viene

Tras el rechazo, la defensa de Toviggino apeló y el caso quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá definir si corresponde apartar al juez. En paralelo, ese tribunal también analiza las apelaciones contra los procesamientos.

Como vía alternativa, la defensa del tesorero impulsa el cierre de la causa mediante una reparación integral. Argumenta que la AFA ya regularizó la deuda, un punto que fue reconocido en el procesamiento, y que la legislación vigente contempla esa posibilidad como salida del conflicto penal.

GD / EM