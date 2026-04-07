Claudio Tapia podrá salir del país: la Justicia le otorgó permisos especiales en medio de la investigación

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a realizar hasta tres viajes al exterior, en medio de la investigación en la que está procesado por presunta retención indebida de aportes e impuestos.

La decisión llega apenas días después de que el juez Diego Amarante le hubiera prohibido salir del país, medida que también alcanzó al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En ese momento, ambos fueron procesados sin prisión preventiva y quedaron sujetos a una serie de restricciones.

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Entre ellas, se estableció la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso previo al tribunal, lo que obligó a Tapia a solicitar permisos específicos para cumplir con compromisos laborales.

Un permiso acotado tras una negativa previa

La resolución actual implica un cambio parcial en su situación judicial. Días antes, el magistrado había rechazado un pedido más amplio del dirigente para salir del país durante 60 días, al considerar que no había precisiones suficientes sobre los destinos ni sobre la agenda de viajes.

En ese fallo, el juez sostuvo que la solicitud era demasiado general y que no permitía garantizar el control judicial necesario sobre el imputado. Por eso, optó por mantener las restricciones vigentes.

Ahora, en cambio, se habilitaron viajes puntuales y bajo control, lo que le permitirá al titular de la AFA cumplir con compromisos internacionales.

Contexto de la causa

Tapia está siendo investigado por una causa que analiza la retención de aportes previsionales e impuestos por cifras millonarias, en un expediente que también involucra a otros dirigentes.

Según la resolución judicial, el dirigente continuará bajo supervisión del tribunal, por lo que cada salida del país deberá ajustarse a las condiciones fijadas.

Sin "pase libre": la Justicia le negó a "Chiqui" Tapia una autorización general para salir del país

La autorización resulta clave para su agenda institucional. En los últimos días, Tapia había tenido que gestionar permisos especiales incluso para actividades vinculadas a la Selección argentina de fútbol, lo que evidenciaba el alcance de las restricciones.

Con esta nueva decisión, podrá retomar parcialmente su actividad internacional, aunque con limitaciones y bajo control judicial permanente.

LB